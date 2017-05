Patience récompensée

Charge puissante contre la bourgeoisie, la culture du vide et les artistes qui fraient avec les politiciens, la pièce Des arbres à abattre est aussi une ode à la vie et à l’amitié.

Après une première partie qui se déroule très lentement et qui a provoqué le départ de quelques spectateurs, Des arbres à abattre déploie toute sa finesse et la puissance du texte au retour de l’entracte.

L’arrivée de l’excellent Jan Frycz, qui interprète ce très désagréable personnage, amène de beaux moments d’humour et le chaos qui suivra. On dénonce les artistes qui se musèlent en s’acoquinant avec la politique, ceux qui passent leur temps à critiquer et qui oublient de créer et la culture du vide envahissante.