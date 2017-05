Petit guide pour économiser sur vos billets de spectacles

En magasinant ses billets de spectacles et en évitant de se les procurer en ligne, un consommateur aguerri peut épargner considérablement sur son achat. C’est ce que Le Journal a constaté en étudiant le prix des billets pour plusieurs spectacles dans différentes salles.

Prenons l’exemple de Fabien Cloutier, qui poursuit la tournée de son premier spectacle solo Assume, amorcé il y a un an. En mars dernier, l’humoriste s’est arrêté à L’Entrepôt de Lachine, où ses billets se vendaient 28 $*.

Considérant que les billets pour le même spectacle se détaillent 43,95 $ et 40,95 $ au Théâtre Saint-Denis, à Montréal (il s’agit d’une différence de 13 $ ou 16 $, à quelques sous près), on comprend mieux pourquoi un consommateur a intérêt à comparer les prix, lorsqu’un choix de salles s’offre à lui.

Frais de service

À quoi doit-on ces modulations? Principalement aux frais de service et de billetterie, qui peuvent varier de 3 $ à 15 $, selon les salles.

«C’est là, en grande partie, que ça se joue», note Colette Brouillé, directrice générale de RIDEAU, le Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis.

Bien que le consommateur ne puisse échapper à ces frais, il peut contribuer à les diminuer en privilégiant certains modes de paiement.

Par exemple, un billet pour le nouveau spectacle de Claudine Mercier, acheté par téléphone ou en personne à la billetterie de l’Étoile Banque Nationale, à Brossard, vous coûtera 51,50 $. Si vous procédez à l’achat sur le web, vous devrez débourser 56,75 $ par billet.

«C’est certain que l’utilisation du web fait augmenter le prix du billet pour le consommateur, a ajouté Mme Brouillé. Le diffuseur, cependant, est obligé, lorsqu’il fait sa publicité, d’afficher le prix final le plus élevé. Ça peut aussi être une petite étoile qui indique qu’il y a des frais de service en plus.»

Certaines salles peuvent ajouter des frais pour les transactions effectuées par téléphone. Il est donc préférable de se renseigner auprès de l’établissement avant de procéder à tout achat.

*Les prix indiqués sont les plus bas offerts pour chacune des salles, incluant les taxes et les frais de service.

Cinq trucs de magasinage

S’abonner ou devenir membre

La plupart des salles offrent des prix avantageux aux gens qui deviennent membres de leur «club», qui se procurent une carte privilège ou un abonnement, ou qui adhèrent à leurs forfaits. Par exemple, au Théâtre du Vieux-Terrebonne, un abonné paiera 35 $ plutôt que 41 $ pour assister au nouveau spectacle solo de Pierre Hébert.

Éviter les frais de livraison

Imprimer votre propre billet ou télécharger sa version électronique (lorsque ces options sont offertes) s’avère souvent un choix gagnant, puisque certaines salles vont exiger des frais supplémentaires pour la livraison ou l’impression de billets. À la Salle André-Mathieu, par exemple, on ajoutera 4 $ à votre facture pour la livraison.

Surveiller la programmation du réseau Accès culture Montréal

En plus de présenter des artistes émergents ou en rodage à faible coût (voire gratuitement), certains diffuseurs membres du réseau Accès culture Montréal, comme L’Entrepôt de Lachine, ou des diffuseurs qui y sont associés, comme la Salle Pauline-Julien ou le Théâtre Desjardins, peuvent offrir des tarifs avantageux pour des spectacles présentés par des artistes bien établis. À surveiller.

Surveiller les promotions

Plusieurs lieux de diffusion offrent des promotions intéressantes dans le but d’attirer le public ou de renouveler leur clientèle. Des tarifs étudiants, aînés ou résidents (le Centre culturel de Belœil offre des rabais aux résidents de la municipalité) peuvent être offerts pour certaines productions. À la Salle André-Mathieu de Laval, par exemple, ce sont les détenteurs d’une carte MasterCard Banque Nationale qui ont droit à des rabais sur certains spectacles. S’abonner à l’infolettre des salles que l’on a l’habitude de fréquenter peut aussi être un bon moyen de se tenir au courant des différentes promotions en cours.

Acheter à la dernière minute

Certaines salles, comme la Salle Pauline-Julien, peuvent afficher les billets non vendus à prix réduit, le jour même d’un spectacle. Dans ce cas précis, les acheteurs qui se présentent sur place, dès l’ouverture de la billetterie, peuvent épargner 25 % sur le prix de leur billet. Des diffuseurs font également affaire avec des plateformes web comme La vitrine culturelle (lavitrine.com) lorsque vient le temps d’écouler des billets invendus. On peut aussi surveiller les sites de petites annonces comme Kijiji, où des particuliers peuvent afficher leurs billets au rabais, à l’occasion.

Ce que vous pourriez payer pour aller voir...

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnes

Claudine Mercier

1 billet acheté à la billetterie (en personne) de la Salle Albert-Dumouchel, à Valleyfield : 48 $

1 billet acheté via le site web de la Salle Albert-­Dumouchel, à Valleyfield : 51 $

1 billet acheté à la billetterie du Théâtre des Deux Rives (en personne ou par téléphone), à Saint-Jean-sur-Richelieu : 53,50 $

1 billet acheté via le site web du Théâtre des Deux Rives, à Saint-Jean-sur-­Richelieu : 57,05 $

Photo d'archives

Louis-Jean Cormier

1 billet acheté à la billetterie (en personne ou par téléphone) de la Salle ­Pauline-Julien, à Sainte-Geneviève (représentation de 13 h 15) : 17 $

1 billet acheté via le site web du Théâtre du Vieux-Terrebonne : 45 $

1 billet acheté via le site web de la Salle Pauline-­Julien, à Sainte-Geneviève (représentation de 13 h 15) : 18,50 $

1 billet acheté à la billetterie (en personne ou par téléphone) du Théâtre du Vieux-Terrebonne : 42 $

Photo d'archives, Chantal Poirier

Damien Robitaille

1 billet acheté à la billetterie (en personne ou par téléphone) du Club Dix-30, à Brossard : 37,50 $

1 billet acheté via le site web du Club Dix-30, à Brossard : 42,75 $

1 billet acheté à la billetterie (en personne ou par téléphone) du Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean : 34,50 $

1 billet acheté via le site web du Cabaret du Vieux-Saint-Jean : 38,05 $

Photo d'archives, Dominic Gouin

Mariana Mazza