Un film d’horreur pour les Québécois derrière Turbo Kid

Deux années après Turbo Kid, le trio de ­réalisateurs québécois RKSS retourne derrière la caméra. Yoann-Karl Whissell, Anouk Whissell et François Simard ­tourneront cet été le film d’horreur américain Summer of ’84 en ­Colombie-Britannique.

Il y a déjà un bon moment que les trois cinéastes sont attachés au projet Summer of ’84, les scénaristes américains Matt Leslie et Stephen J. Smith ayant directement communiqué avec eux il y a plus d’un an. Ces derniers étaient au fait du succès remporté par Turbo Kid, qui a récolté une vingtaine de prix dans différents festivals d’Amérique du Nord et d’Asie.

«On les a rencontrés à Los Angeles et on a tout de suite aimé le scénario. Et comme c’est la première fois qu’on tourne un projet qu’on n’a pas écrit nous-mêmes, on voulait que ce soit quelque chose qui se rapproche de ce qu’on fait», explique Yoann-Karl Whissell.

L’équipe s’envolera vers Vancouver dès juillet pour le tournage, qui s’étendra sur 22 jours.

Un tueur comme voisin

Summer of ’84 suivra les aventures de quatre adolescents, convaincus qu’un de leurs voisins est le tueur en série sadique qui défraie la chronique depuis quelque temps.

Selon Yoann-Karl Whissell, l’intrigue devrait se dérouler dans un univers parent de ceux de The Goonies et Fright Night.

«C’est un hommage aux films de notre jeunesse», explique celui qui a grandi en regardant les classiques de l’épouvante.

La distribution, qui sera annoncée prochainement, sera majoritairement canadienne. Le Québécois Jean-Philippe Bernier agira à titre de directeur de la photographie, en plus de composer la musique du film avec Jean-Nicolas Leupi (Le Matos).

Les fans de Turbo Kid peuvent tout de même être ­rassurés: Summer of ’84 ne compromet en rien le projet de suite du succès de RKSS arrivé sur nos écrans en 2015.

► Summer of ’84 devrait prendre l’affiche à la fin de l’année.