Un monstre à deux têtes

PITTSBURGH | Chris Kunitz a bien décrit les Predators de Nashville en disant qu’ils formaient une équipe avec quatre Erik Karlsson avec les Roman Josi, Ryan Ellis, P.K. Subban et Mattias Ekholm. Pour les Penguins, la grande force se retrouve au centre avec deux phénomènes, Sidney Crosby et Evgeni Malkin.

Crosby et Malkin participeront à une quatrième finale dans l’uniforme des Penguins. Gagnants en 2009 et 2016, ils chercheront à écrire leur nom sur le précieux trophée pour une troisième fois.

«Oui, je peux y croire que je participe à une quatrième finale puisque je suis ici, a répliqué le Russe, avec un sourire en coin. C’est un moment spécial pour moi. Il n’y a pas de doute. Quatre finales de la Coupe Stanley, c’est un assez bon chiffre. Mais ce n’est pas juste moi. L’an dernier, nous avons changé notre entraîneur et nous avons acquis Phil Kessel. Nous comptons sur un groupe formidable et une grande organisation. Nous écrivons l’histoire en participant à la finale pour une deuxième année d’affilée.»

Maintenant âgé de 29 ans et à sa 12e saison à Pittsburgh, Crosby porte de moins en moins bien son surnom de Sid the Kid .

«Le temps passe vraiment rapidement, a dit le capitaine des Penguins. J’ai vécu plusieurs choses au cours des derniers mois avec une conquête de la Coupe Stanley, un triomphe à la Coupe du monde et une autre présence en grande finale. C’est ici que je voulais me retrouver. Je suis excité à l’idée de jouer une autre finale. Je sais que tu ne peux pas obtenir cette chance très souvent. Il y a plusieurs bons joueurs qui ne vivront jamais une finale.»

Crosby et Malkin partagent le même vestiaire depuis la saison 2006-2007. Même si Crosby a toujours attiré plus les réflecteurs en sa direction, il n’y a jamais eu de jalousie entre les deux.

«Nous sommes très chanceux, a ajouté Crosby. Pour moi, c’est un privilège de jouer au sein de la même équipe que Gino. Il est tellement dominant comme joueur de centre. Nous pouvons nous partager la pression. Nous jouons ensemble depuis un très jeune âge. Au départ, il y avait une barrière de langage entre nous, mais ce n’est plus le cas. Assez souvent Phil [Kessel] et Evgeni se cachent dans le vestiaire, ils me laissent répondre aux questions. Mais aujourd’hui, Malkin n’avait pas le choix et vous avez eu la chance de découvrir sa personnalité et son sens de l’humour.»