Une 26e édition pour le Festival des Arts de Saint-Sauveur

Le Festival des Arts de Saint-Sauveur a dévoilé la programmation de sa 26e édition, qui se tiendra du 27 juillet au 6 août prochain. Plusieurs spectacles gratuits pour toute la famille, réunissant des vedettes internationales de la danse, y seront présentés sur des scènes ­extérieures, en plein cœur du joli ­village des Laurentides.

À ne pas manquer

Moon vs Sun Avec Raine Maida et Chantal Kreviazuk

Jeudi 27 juillet

Entouré de leurs musiciens, le couple composé de Raine Maida, leader du groupe rock Our Lady Peace, et Chantal ­Kreviazuk, chanteuse et pianiste, instaure un dialogue entre musique et danse, ­auquel participeront de jeunes ­chorégraphes montréalais.

Proartedanza

Vendredi 28 juillet

Cette compagnie novatrice entremêle ballet et danse moderne afin de jeter des passerelles entre générations, disciplines et visions artistiques. Une plongée au cœur de la frénésie de la vie contemporaine, sur la musique de John Adams.

Compagnie Hervé Koubi

Samedi 29 juillet

Entremêlant la danse de rue et la danse contemporaine, le chorégraphe français Hervé Koubi remonte aux sources de sa propre histoire, en Algérie. Avec 12 danseurs de rue algériens, il offre un voyage en clair-obscur sur des musiques d’Orient et d’Occident.

Orchestre Métropolitain

Dimanche 30 juillet

Trois pièces musicales, sous la houlette du chef invité Nicolas Ellis: Les Hébrides de Mendelssohn; La Tempête de ­Tchaïkovski, une fantaisie symphonique d’après Shakespeare; et enfin, La ­Pastorale, l’une des plus célèbres ­symphonies de Beethoven.

L.A. Dance Project

Mercredi 2 août

Alliant contemporain et classique, la compagnie L.A. Dance Project de Benjamin Millepied présente deux créations, le duo In Silence We Speak et Hearts & Arrows, sur la musique de Philip Glass, également trois duos issus du répertoire de Martha Graham et Murder Ballades de Justin Peck.

Une soirée de premières: Skeels Danse et Tentace Tribe

Jeudi 3 août

Andrew Skeels présente Rose de Jéricho, une création pour sept danseurs inspirée par la résilience de cette plante du désert. En deuxième partie, Tentacle Tribe décline dans Threesixnine d’infinies variations complexes influencées par la géométrie, l’origami et la magnificence du chiffre 3.

Les Grands Ballets

Vendredi 4 août

Un programme éclectique avec Falling Angels, de Jiří Kylián, un morceau pour huit danseuses sur la musique de Steve Reich; La jeune fille et la mort de Stephan Thoss; Ballet 101 d’Éric Gauthier, un solo humoristique sur un cours de ballet ­classique en accéléré, et Spectre, une création de Marwik Schmitt.