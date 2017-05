Une combinaison gagnante

PITTSBURGH | C’est en brassant leurs cartes que les Predators ont eu la main heureuse avec P.K. Subban, lorsque le flamboyant défenseur a commencé à former une paire avec Mattias Ekholm.

Subban a connu des débuts modestes à Nashville, du moins sur le plan statistique, et l’équipe en général n’allait nulle part en octobre.

En début de campagne, l’option naturelle pour l’entraîneur-chef, Peter Laviolette, était de jumeler son nouveau poulain à Roman Josi, une expérience qui s’est révélée moins fructueuse que prévue.

De là l’idée de positionner Ryan Ellis avec Josi et Subban avec Ekholm, des combinaisons qui sont demeurées intactes depuis.

«Ekholm et Subban forment un très gros duo difficile à affronter. Ils accumulent les minutes contre de solides adversaires. On n’a pas changé la formule dans les cinq ou six derniers mois», a expliqué le pilote.

Un partenaire heureux

Ekholm a pour sa part admis que la transition avec Subban ne s’est pas faite en claquant des doigts, mais qu’actuellement, le duo file le parfait bonheur.

«Nous savions que ce serait un long processus. La chimie ne se construit pas facilement. Il faut énormément travailler ensemble lors des matchs et des entraînements pour en arriver à se sentir bien ensemble, à savoir ce que l’autre fera et où il sera.

«En même temps, nos styles de jeu se complètent bien. Nous sommes tous les deux à l’aise pour transporter la rondelle et patiner pour générer de l’offensive. Nous sommes dotés de bons gabarits et nous sommes aussi en mesure de nous imposer défensivement», a résumé le défenseur suédois.

Retour fructueux

Entre le 15 décembre et le 20 janvier, Subban a été contraint au repos pendant 16 matchs pour soigner une blessure. À son retour au jeu, tout a réellement cliqué. Subban a montré un différentiel de +3 avec 23 points à ses 37 derniers matchs.

«On a vu son impact quand il a raté des matchs [huit victoires et huit revers]. Quand il est revenu de sa blessure, nous avons joué ensemble avec plus de constance et les choses ont décollé», a indiqué Ekholm.

Pour le directeur général, David Poile, il ne fait aucun doute que Subban a fait la preuve qu’il constitue une prise de choix.

«Il a été sensationnel, s’est-il enflammé. Après les blessures et une période d’ajustement, il a été de mieux en mieux pour nous. On s’attend à ce qu’il soit avec nous pour plusieurs années.»