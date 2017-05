[AUDIO] Finalement, John Scott aime P.K. Subban

John Scott s’est expliqué concernant les propos qu'il avait tenus sur P.K. Subban. Il l'a fait dans Laraque-Gonzalez au 91,9 Sports, lundi. Finalement... il l'apprécie!

À LIRE AUSSI : John Scott traite P.K. Subban de «vidange»

Scott avait traité Subban de «vidange sur la glace» dans l’émission E:60, diffusée dimanche matin sur le réseau ESPN et cela avait suscité énormément de réactions sur la Toile.

Voici ce qu'il avait à dire:

«L’entrevue qu’ils ont passée en fin de semaine doit dater d’un an et demi, deux ans maintenant. Le gars m’a posé une question à propos de P.K. et à ce moment, je ne l’aimais pas (sur la glace). À tous les fois que je jouais contre, il marquait et nous battait et il faisait des boufonneries. Je n’aime pas vraiment les gens contre qui je joue, alors j’ai été honnête. J’ai dit qu’il était un déchet et que je ne l’aimais pas parce que, quand on jouait contre lui, il faisait quelque chose de spectaculaire et nous le remettait toujours dans notre face. Je n’étais juste pas un fan de ça. Les propos ont donc été diffusés hier et tout le monde croit que ç’a été dit hier.»

Sa réaction lorsqu'il a vu l’extrait

«J’ai juste ri. N’importe quoi qu’ils (ESPN) puissent prendre pour avoir une manchette... C’est juste triste. J’aime P.K.. Je ne l’avais jamais vraiment rencontré à ce moment-là. Je l’ai rencontré plus à Montréal. C’est vraiment un bon gars. De voir cette histoire sortir comme ça... Ils l’ont fait parce qu’ils voulaient un gars qui disait quelque chose de négatif sur P.K.... il n’y avait pas vraiment le contexte quand je l’ai dit», a expliqué John Scott dans Laraque-Gonzalez.

Ce qu’il pense du fait que la LNH utilise P.K. Subban pour promouvoir la ligue juste avant la coupe Stanley

«C’est drôle parce qu’ils l’ont mis à l’écart tellement longtemps à cause de sa personnalité... Je crois qu’il était temps. Il peut tellement défoncer des barrières. Notamment, en raison de sa couleur de peau. Il peut élargir l’audience et augmenter la popularité de la ligue. Mieux vaut tard que jamais.»

Ce qu’il pense maintenant de P.K. Subban en date du 29 mai 2017

«Je crois que c’est un joueur de niveau mondial. Je crois que c’est un joueur excitant. Maintenant que je le connais personnellement, je crois que c’est un homme extraordinaire. Je n’ai que de bonnes choses à dire sur lui. Je crois même qu’il va gagner la coupe Stanley! Nashville en 7!»

Pour écouter l'extrait complet:

Avec la collaboration de l'Agence QMI.