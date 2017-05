«C’est chiant de ne pas terminer» dit Lance Stroll

MONACO | Longtemps après la fin de la course, après un débriefing interminable avec ses ingénieurs, Lance Stroll a pris le temps de relaxer. Il roulait plutôt bien, pouvait même espérer se faufiler jusqu’au douzième rang quand un spectaculaire accident en avant de lui a forcé l’entrée en scène de la voiture de sécurité : «Après, c’était très difficile de remonter les pneus à la bonne température. En plus, les freins se sont mis à faire des leurs. J’ai été obligé de m’arrêter. Ça gâche une journée, c’est toujours chiant de ne pas terminer une course», a-t-il lâché en s’assoyant dans le motorhome de Williams.

Mais surchauffe de ses freins à part, il a apprécié son expérience à Monaco : «La piste est très exigeante. C’est facile de rester concentré, tu ne peux pas te permettre de rêvasser en piste, c’est garanti ».

«Mais là, faut oublier la course de Monaco. C’est du passé, je n’y peux rien. Maintenant, c’est Montréal. Nos voitures ont ce qu’il faut pour bien performer sur ce genre de circuit. C’est spécial de courir chez nous. J’espère que les amateurs vont nous encourager et croire en nous», a-t-il dit en souriant.

Sebastian Vettel gagne dans les puits

Il y a deux façons de voir ce Grand Prix. Comme c’est souvent le cas à Monaco, les vrais dépassements ont été pratiquement impossibles. Le Grand Prix de Monaco s’est gagné dans les puits.

Et là, on entre dans un autre univers. Celui de la vraie Formule 1. Vous devriez lire les sites des maniaques de F1. Les tifosi et les anti-Ferrari accusent Ferrari d’avoir triché encore pour favoriser la victoire de Sebastian Vettel. Il faut comprendre que Vettel a maintenant 25 points d’avance sur Lewis Hamilton de Mercedes et que c’était plus payant pour la Scuderia de voir gagner Vettel que Kimi Raïkkönen qui partait de la pole position.

L’écurie (Jock Clear ?) a ordonné à Kimi en premier de rentrer aux puits pour son changement de pneus. Vettel, un très grand pilote on en convient tous, a vu la piste s’ouvrir devant lui : «Je savais que la course se jouait pendant les prochains tours. J’ai donné toute la gomme», racontait-il tout heureux après sa victoire.

Vettel a tellement bien roulé qu’après avoir complété son arrêt aux puits à la suite de Raïkkönen, il pouvait reprendre la piste devant son coéquipier.

C’est là qu’il a gagné sa course.

Et à en juger par la baboune de Kimi en conférence de presse, quelqu’un a dû s’expliquer hier soir chez Ferrari. Le gars était en calvaisse!

Soit dit en passant, Daniel Ricciardo pour Red Bull, a gagné son podium de la même façon. Pendant que Valtteri Bottas était dans les puits.

Ce sont les ingénieurs de course qui auraient dû se pavaner sur le podium hier à Monaco.

N’empêche que c’était la première victoire de Ferrari dans la Principauté depuis 2001. Et le premier doublé depuis 2010. Hier soir, on parlait de victoire historique à Monaco.

Un accident spectaculaire

Le dernier tiers de la course a donné lieu à de nombreux incidents spectaculaires. Le vétéran Jenson Button a percuté le côté droit de la Sauber de Pascal Wehlein. La Sauber s’est envolée et est allée se plaquer contre un muret complètement sur le côté. Le jeune Allemand était furieux après la course et il ne s’est pas gêné pour critiquer le vétéran Button. L’autre, qui a du millage dans le corps, a haussé les épaules et a dit qu’il ne l’avait pas fait exprès.

Il a été pénalisé de trois positions pour le prochain Grand Prix, mais comme il est à la retraite et qu’il n’a couru à Monaco que pour permettre à Fernando Alonso de se faire plaisir à Indianapolis, Button s’en fout comme de sa première couche.

Tout ce joyeux monde, à part Button, se retrouve à Montréal dans une huitaine de jours.

Les gens vont aimer les nouvelles voitures. Elles sont belles, elles ont du chien et elles vrombissent jusqu’à Saint-Lambert.

Bruits de paddock

La « tricherie » de jerez

MONACO | Rencontré hier, marchant seul dans le paddock en se dirigeant vers le garage Ferrari, l’ancien ingénieur de Jacques Villeneuve. Jock Clear est maintenant le patron des ingénieurs chez Ferrari et il adore son environnement. Hier, même si on était à une heure de la course et que ses deux voitures étaient en pole position, il a pris le temps de s’arrêter pour jaser.

Après les aventures chez Williams et chez BAR, Clear a eu le temps d’avoir des jumelles. Elles ont douze ans et vivent avec leur mère en Italie : « Elles parlent italien, c’est bien commode pour leur père », a-t-il raconté en souriant.

Il est resté proche de Jacques Villeneuve qu’il côtoie dans le paddock à travers le monde puisque Jacques couvre tous les Grands Prix pour Canal +.

À son arrivée chez Ferrari, Gino Rosato l’a invité à venir écouter la «cassette» de l’enregistrement de Jerez en 1997 dans lequel Clear dit à Jacques de laisser passer David Coultard et Mika Hakkinen qui avaient bien piloté... devant Michael Schumacher. Rosato et Clear rient encore quand ils se rappellent cette guerre extraordinaire entre Williams et Ferrari qui avait abouti sur le championnat du monde de Jacques Villeneuve.

C’était illégal d’enregistrer les conversations de la compétition, évidemment...

Mais c’aurait dû être illégal pour Ferrari d’avoir Eddie Irvine dans son équipe...

Red Bull : au moins 12 millions

Photo courtoisie

J’ai déjà écrit sur le «transatlantique» de Red Bull. Ce ponton débile a été loué à une firme hollandaise. On a pris trois mois pour le décorer et l’arranger au goût de Red Bull. C’est juste pour Monaco. Ailleurs, c’est un autre motorhome monstrueux qu’on installe. On a tiré le ponton jusqu’au port et depuis mercredi, c’est la grosse affaire.

Coût de l’opération, avant les frais de personnel et du week-end, 12 M$.

Il ne semble pas y avoir de limites. Évidemment, ce sont des dépenses insensées si on prend le point de vue d’un écologiste ou d’un simple citoyen qui travaille toute une année pour se payer deux semaines de vacances à Old Orchard. Et pour qui le taux de change est meurtrier.

Mais voyez-vous, on estime que Red Bull devrait dépasser les 7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017 et avec un budget de près de 1,6 milliard au seul budget marketing, c’est pas un ponton qui va énerver la compagnie. Même si je trouve imbuvable leur jus.

Comme dirait Michel Hamelin, un ponton, c’est un ponton.

Show de bière ou de champagne ?

MONACO | Les Américains de Liberty, les nouveaux propriétaires de la Formule 1, sont en train de découvrir certaines des subtilités de la F1.

C’est assez simple. La F1, c’est un univers payé par le monde ordinaire mais réservé à une certaine élite qui peut se payer à gros prix certains privilèges.

Par exemple, c’est le monde, même à Monaco, qui s’installe dans les rues surplombant la piste pour suivre la course à distance. Mais c’est les riches ou les célébrités qui peuvent se pavaner dans le paddock le samedi après-midi ou encore pour les très riches et les très privilégiés, le dimanche avant-midi.

Les nouveaux patrons, issus du NASCAR, ont des réflexes de bière. La F1, c’est le champagne. Ils ont donc eu l’idée en apparence géniale, de vendre des passes à 1000 $ qui donnent accès au paddock à certains moments du week-end.

Ça crée des problèmes. D’abord, les écuries n’en ont rien à foutre de voir 20 Chinois poser des questions aux ingénieurs dans les garages pendant qu’ils travaillent sur une voiture. À Monaco, ce n’est pas si mal. Mais à Austin, ils ont vendu 300 de ces passes à 1000 $. Comment tu trimbales 300 curieux qui veulent se faire expliquer le fonctionnement du récupérateur d’énergie dans un garage où tout le monde bosse déjà?

Ça, c’est la pointe de l’iceberg. On vend des passes à 1000 $ pour visiter le paddock. Mais le gars de Rolex est en joyeux tabarslak. Lui, il paye des millions comme commanditaire pour faire balader ses invités dans le paddock et le garage. Pourquoi on achèterait une montre à 50 000 euros si on a la même visite avec un ticket à 1000$?

J’en discutais avec certains confrères qui font la moue, avec raison, devant ces tentatives de fausse démocratisation qui ne visent finalement qu’à commercialiser les foutues passes. Je leur ai demandé : « Quels ont été les Jeux olympiques d’été les plus mal organisés ? Et les Jeux d’hiver ? Atlanta et Lake Placid. À part le Super Bowl, c’est toujours mal foutu. S’ils se mêlent trop de reformer la F1, ça va finir hystérique et tout croche. C’est couru. En plus, les mouvements féministes et les partis de gauche vont s’en mêler et ça va être le bordel ».

Heu...parlant de bordel, comment ça se passe avec l’étude sur la prostitution pendant le Grand Prix, commandée par le maire Coderre?