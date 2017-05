Claudine Prévost souligne son 40e anniversaire en partageant une photo touchante

L’animatrice de radio, Claudine Prévost, célébrait son 40e anniversaire lundi. Pour souligner son passage dans une nouvelle décennie, la nouvelle maman a partagé une touchante photo d’elle alors qu’elle était enceinte sur son compte Instagram.

«Je change de décennie aujourd’hui et je vis la plus belle expérience de ma vie. Faque #40ans tu me fais même pas peur» écrit-elle sous le cliché coloré.

Une publication partagée par C l a u d i n e P r é v o s t (@claudineprevost) le 29 Mai 2017 à 12h56 PDT

Rappelons que Claudine Prévost à donné naissance à son premier enfant, Milo, il y a de cela quelques semaines.

Rock tes #converse en tricot. 👟#minifeet #swag #daddysarms #alexandraplatz #mtlmoments Une publication partagée par C l a u d i n e P r é v o s t (@claudineprevost) le 27 Mai 2017 à 16h44 PDT

Nous on se part une gang de rue. Avis aux intéressés. 🛴#mural #streetart #astronauts #baby #momlife #montreal #streetcred #printemps #colors Une publication partagée par C l a u d i n e P r é v o s t (@claudineprevost) le 24 Mai 2017 à 15h31 PDT

Première fête des mères. 💐Première sortie en famille. 👪 Ma nouvelle fête pref. 👶🏻 #amour #petitnez #baby #cafe #mtlmoments #love #fetedesmeres #sudouest Une publication partagée par C l a u d i n e P r é v o s t (@claudineprevost) le 14 Mai 2017 à 9h29 PDT

Un petit pas pour bébé Milo, un bonheur géant pour ses parents. ❤️😍👶🏻😍❤️ Une publication partagée par C l a u d i n e P r é v o s t (@claudineprevost) le 11 Mai 2017 à 10h25 PDT

Bonne fête Claudine!