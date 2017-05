Coup de pouce pour côtoyer les grands

Photo Alain Bergeron La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec a remis 80 000 $ à 22 étudiants-athlètes via son Programme de bourses La Capitale Assurances et services financiers, représenté sur la photo par le président du conseil et chef de la direction, Jean St-Gelais. De gauche à droite avec lui : Lori-Ann Matte et Thierry Ferland, de Lévis (patinage artistique, 4000 $), Frédéricke Duchaine, de Lac-Beauport (ski acrobatique, 2000 $), Dominique Fortin, de Lac-Beauport (soccer, 3000 $) et Anne-Marie Comeau, de Saint-Ferréol-les-Neiges (athlétisme, 4000 $).