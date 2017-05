Désirée de «La voix» revient en force avec une version poignante de la chanson «Ayoye» d’Offenbach

Le talent unique de Désirée, ex-participante de La voix, est indéniable.

La jeune femme qui faisait partie de la dernière cuvée du concours de chant a partagé plus tôt ce lundi sa propre version de la chanson Ayoye d’Offenbach.

Fidèle à ses habitudes, la participante de l’équipe d’Éric Lapointe offre une performance remplie d’émotions.

À peine 2 heures après avoir partagé la vidéo, déjà plus de 30 000 personnes avaient visionné sa performance et plus de 1600 personnes avaient appuyé sur le bouton «J’aime».

Visiblement, les spectateurs de La voix n’ont pas oublié l’incroyable talent de la jeune femme.