Eugenie Bouchard perd un rang au classement WTA

La Québécoise Eugenie Bouchard a chuté d’une place au classement mondial du tennis féminin ayant été mis à jour lundi et se retrouve désormais au 57e échelon.

Celle qui sera en action aux Internationaux de France cette semaine revendique 1086 points WTA. L’Allemande Angelique Kerber, éliminée d’entrée de jeu à Paris, domine avec 7035 points. Les rangs 2 à 5 sont occupés dans l’ordre par l’Américaine Serena Williams, la Tchèque Karolina Pliskova, la Roumaine Simona Halep et l'Espagnole Garbine Muguruza.

Pour sa part, la Montréalaise Françoise Abanda a perdu quatre positions et est 195e. La Blainvilloise Aleksandra Wozniak est 310e, derrière ses compatriotes Bianca Vanessa Andreescu (196e), Gabriela Dabrowski (281e) et Katherine Sebov (283e).

Le calme plat

Chez les hommes, l’Ontarien Milos Raonic est toujours sixième, alors que le Britannique Andy Murray a conservé le sommet. Le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Stan Wawrinka suivent, tandis que Roger Federer, de la Suisse, et Rafael Nadal, de l’Espagne, sont quatrième et cinquième respectivement.

Le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a baissé de deux crans et est 86e. Le Québécois Félix Auger-Aliassime est 339e, ayant perdu trois rangs. Les Canadiens Peter Polansky (132e), Steven Diez (182e) et Denis Shapovalov (193e) sont tous dans le top 200.