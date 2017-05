Fête nationale: Guillaume Lemay-Thivierge animera à Montréal

MONTRÉAL – Guillaume Lemay-Thivierge succédera à Louis-José Houde à titre de maître de cérémonie de la Fête nationale à Montréal. Le comédien animera, le 23 juin, le grand spectacle de la St-Jean-Baptiste sur la Place des Festivals.

Le nouveau papa se dit touché d’avoir été choisi pour célébrer dans la métropole, ce qu’il fera aux côtés de sa douce, Émily Bégin, attendue en prestation.

«J’ai eu la chance de pouvoir animer la Fête nationale à Québec il y a quelques années et pour le 375e, on me propose d’animer la Fête nationale à Montréal. Wow. Je dis merci beaucoup. C’est vraiment un grand honneur pour moi», a confié Guillaume Lemay-Thivierge lundi, en conférence de presse.

Fondateurs et relève

Sur scène à Montréal se côtoieront des artistes d’une «nouvelle génération» – entre autres Charlotte Cardin, Patrice Michaud ou encore La Bronze – et deux «piliers» de la chanson francophone: Claude Dubois et Robert Charlebois.

Guillaume Lemay-Thivierge se réjouit déjà de pouvoir entendre ces deux grands noms de la musique d’ici.

«Je viens d’une famille de parents qui ont écouté énormément de Robert Charlebois et de Claude Dubois», a-t-il précisé.

La réalisation et la mise en scène de ce rendez-vous seront assurées par Pierre Séguin, sous la direction musicale de Julie Lamontagne.

Défilé du passé

Le traditionnel Défilé de la Fête nationale prendra quant à lui forme grâce à Joël Legendre. Sur le thème «Il était une fois», l’événement reviendra sur des événements marquants de la ville, en pleine rue Saint-Denis.

«Bien sûr, on va raconter l’histoire de Montréal, des Premières Nations, jusqu’à aujourd’hui, en passant par l’Expo 67, les Jeux olympiques et j’en passe», a détaillé Joël Legendre.

«On va aussi célébrer tous les défilés de la Fête nationale qui ont toujours eu lieu à Montréal. On proposera donc des reproductions de certains chars allégoriques qui ont eu un immense succès à leur époque», a-t-il ajouté.

Pour ce retour dans le passé, 17 tableaux seront d’ailleurs proposés grâce à la collaboration de 1600 artistes et figurants.

Annie Villeneuve interprétera la chanson-thème de ce défilé, une œuvre de Gilles Vigneault gardée secrète.

La diffusion du Défilé de la Fête nationale à Montréal aura lieu le 24 juin à 17 h sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé, soit trois heures avant la présentation du Grand spectacle sur la même chaîne.