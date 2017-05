Josée Bélanger se retire dans la sérénité

C’est une Josée Bélanger sereine et en paix avec sa décision qui a confirmé lundi l’annonce de sa retraite comme joueuse de soccer.

Si plusieurs athlètes versent des larmes au moment d’une telle annonce, ce ne fut pas le cas de Bélanger. Ses grands yeux n’étaient pas humides. Sa voix n’était pas tremblotante.

«C’est une fin heureuse pour la suite de ma vie», a-t-elle résumé dans le cadre d’une rencontre de presse qui s’est déroulée dans les bureaux de l’agence M.A. L’ALLIER.

«Je me sens épanouie, fière de mes accomplissements. J’ai la chance de mettre un terme à une carrière bien remplie sur une note positive puisque j’ai réalisé mes objectifs», a ajouté Josée, qui a aidé le Canada à remporter une médaille de bronze lors du tournoi des Jeux olympiques de Rio l’été dernier.

La première joueuse québécoise de l’histoire à avoir marqué un but en Coupe du monde (c’était dans une victoire de 1 à 0 contre la Suisse en 2015) vient d’avoir 31 ans et elle ne sentait pas prête à s’engager dans un autre cycle olympique jusqu’aux Jeux de 2020 à Tokyo.

«Si mon but inscrit lors d’un match de Coupe du monde, alors que j’avais changé de position et que j’avais donné un second souffle à ma carrière après avoir surmonté une blessure à une cheville, a été mon plus bel exploit sur le plan personnel, la conquête d’une médaille olympique a constitué la cerise sur le sundae», a dit Bélanger.

Croire en ses rêves

Après une longue période de réflexion, elle a jugé que le temps était venu de passer à autre chose, elle qui a joué au soccer durant 25 ans.

Elle ne voulait plus repartir à l’étranger pour jouer au soccer professionnel. Elle aurait d’ailleurs pu repousser sa décision s’il y avait eu une équipe professionnelle à Montréal mais ce n’est malheureusement pas le cas.

Bélanger a de beaux projets en tête dans le but de participer au développement du soccer féminin au Québec et de faire la promotion de l’activité physique chez les jeunes. Il y aura des annonces dans les prochaines semaines,

Il est difficile de trouver meilleur modèle à suivre que Josée Bélanger car des obstacles sur son chemin, elle a dû en franchir plusieurs afin de connaître une belle carrière sur la scène internationale, elle qui a joué au niveau professionnel avec le FC Rosengard, en Suède, et avec le Pride d’Orlando, dans la National Women’s Soccer League.

«Les jeunes ont besoin de se faire rappeler que tout est possible et cela, peu importe d’où on vient, a souligné la fierté de Coaticook. Il s’agit d’avoir un rêve et d’y croire.

«À partir de là, tout devient possible. J’en suis un bon exemple. Ma plus grande fierté est d’être devenue la personne que je suis aujourd’hui grâce aux valeurs acquises dans le monde du soccer.»

Une passion à transmettre

Elle entend transmettre sa passion pour le ballon rond aux jeunes filles, soit en partageant son savoir par le biais d’ateliers de perfectionnement qui s’adresseront surtout aux joueuses de niveau U12 et U14.

«Le temps est venu de redonner aux jeunes, a raconté Bélanger. J’aime voir une étincelle dans leurs yeux quand on leur enseigne des choses. C’est très valorisant.»

Bélanger est consciente qu’il y a beaucoup de travail qui l’attend pour développer le soccer féminin au Québec.

«Je veux faire partie de l’engrenage pour l’avancement du soccer féminin. On est présentement dans un creux de vague, mais on sent que des changements sont en train de se produire.

«Les médailles de bronze remportées par l’équipe canadienne lors des tournois de soccer féminin des Jeux olympiques de Londres et de RIO ont permis à notre sport de grandir au pays.

«Il faut que ça se poursuive et je veux y contribuer de façon concrète», a conclu celle qui s’implique au gymnase CrossFit Pro 1 du quartier Notre-Dame-de-Grâce, qui appartient à son amoureux.

En terminant, Josée Bélanger a un autre projet et c’est de fonder une famille. Mais ce n’est pas un projet à court terme, a-t-elle précisé en souriant.