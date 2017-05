Karine Vanasse joue la mère de Sophie Nélisse dans l'époustouflante bande-annonce de <i>Et au pire, on se mariera</i>

La première bande-annonce officielle du film Et au pire, on se mariera a enfin été dévoilée.

Inspirée fidèlement du roman de Sophie Bienvenu, l’histoire raconte la vie d’Aïcha (Sophie Nélisse), une jeune fille de 14 ans qui habite avec sa mère (Karine Vanasse) et qui est en rogne que celle-ci ait mis son beau-père algérien à la porte. Parallèlement, Aïcha fait la rencontre de Baz (Jean-Simon Leduc), un homme beaucoup plus vieux qu’elle pour qui elle a de forts sentiments.

Des personnages auxquels on s’attache et qui provoquent beaucoup d’émotions au travers d'une histoire ponctuée de mensonges et d'amour

Le film fera sa sortie au cinéma le 15 septembre. Pour ceux et celles qui n ‘auraient pas lu le livre ou vu la pièce de théâtre (et même les autres), voici un aperçu :