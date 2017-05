La LNH n’entrevoit pas un scénario où les Nordiques revivront rapidement

PITTSBURGH | La patience des partisans du retour des Nordiques est peut-être usée à la corde, mais pas question pour les bonzes de la LNH de raviver la moindre parcelle d’espoir, du moins dans un avenir à court terme.

Il ne fallait pas s’attendre à autre chose de la part du commissaire Gary Bettman et de son adjoint Bill Daly, lors de leur point de presse tenu avant le premier match de la finale de la Coupe Stanley, à Pittsburgh.

Le printemps particulièrement froid au niveau des rumeurs habituelles entourant le retour hypothétique des Bleus n’a pas connu de nouveaux rebondissements.

Dans un long laïus, Bettman a avant tout traité des dossiers courants dans la ligue, ainsi que du refus de la ligue d’envoyer ses joueurs aux Jeux olympiques.

Pas d’intérêt pour l’Est

Au terme de la portion officielle de l’allocution, son bras droit n’a rien fait pour éveiller la foi des irréductibles de Québec. En juin dernier, la ligue avait indiqué que la candidature de Québec pour obtenir une équipe était «retardée». À la lumière des derniers propos de Daly, ce retard continuera de s’étirer.

«Nous avons utilisé le mot «retardé» par rapport au fait qu’il y avait des difficultés techniques avec la candidature, l’une d’entre elles étant le déséquilibre dans les conférences avec 16 équipes dans l’Est et maintenant 15 dans l’Ouest. Il faut se préoccuper de ce déséquilibre avant de considérer davantage Québec.»

«Je n’anticipe pas une situation où nous serons prêts à aller dans l’Est pour faire croître encore plus le déséquilibre», a-t-il répondu à la question du Journal.

Pourtant, on a rappelé à Daly que par le passé, ses déclarations et celles de Bettman ont souvent été très contradictoires sur l’importance ou non de ce facteur.

«C’est l’un des problèmes, mais pas le seul... Ça reste certainement un problème important», s’est-il contenté de rétorquer.

Coyotes et Hurricanes

Il n’a jamais été aussi clair que le retour éventuel des Nordiques passe par le déménagement d’une franchise en difficulté. Mais encore là, les actuels canards boiteux semblent à l’abri des doutes de la LNH, du moins dans le discours officiel.

Le Journal a demandé à Bettman de se prononcer sur l’avenir des Coyotes en Arizona, étant donné qu’au terme de la prochaine saison, leur bail avec Glendale viendra à échéance et qu’ils risquent visiblement de se retrouver sans domicile. À ce sujet, le grand patron a préféré passer le crachoir à son voisin.

«Nous continuerons d’être très patients avec les Coyotes. Il y a plusieurs opportunités intéressantes concernant un nouvel aréna et nous sommes confiants qu’une solution se matérialisera.

«Tout nous laisse croire qu’il y aura un dénouement positif et nous continuons de supporter les efforts des propriétaires de l’équipe», a réitéré Daly, spécifiant par la suite qu’il voyait «trois ou quatre possibilités sérieuses d’arénas dans le secteur de Phoenix».

Le refrain des derniers mois a également été répété dans le cas des Hurricanes de la Caroline, même si le propriétaire Peter Karmanos cherche encore et toujours des acheteurs locaux pour son équipe.

«Tout le monde sait que Peter veut vendre. Je pense qu’il y a de l’intérêt là-bas, mais rien qui soit près d’être marché conclu. C’est un processus qui suit son cours», a débité Daly.