Le Cirque du Soleil bâtit le «théâtre du futur»

C’est un «théâtre immersif du futur» que le Cirque du Soleil est en train de construire à Hanghzou, une ville chinoise de 10 millions d’habitants à 200 kilomètres de Shanghai. Dès novembre 2018, la compagnie québécoise y présentera un nouveau spectacle permanent.

Le Cirque du Soleil a dévoilé, pour la première fois, les images de son futur théâtre chinois lors d’une conférence tenue à C2MTL, vendredi dernier. Le théâtre est présentement en pleine construction depuis huit mois dans une ancienne gare de triage. À Hanghzou, que l’on qualifie de «Venise de la Chine», des promoteurs s’affairent à y bâtir un «deuxième centre-ville», mentionne Jean-François Bouchard, guide créatif au Cirque du Soleil.

«C’est une ville extraordinaire, dit-il. Le milieu artistique est très fort là-bas.» Dans ce nouveau quartier, 200 000 nouveaux habitants y résideront. C’est en plein coeur du quartier que l’on bâtit le théâtre du Cirque du Soleil.

«J’ai été appelé à aller là-bas il y a trois ou quatre ans, raconte Jean-François Bouchard. Le hangar qu’ils nous ont proposé me faisait penser aux gares Angus, ici à Montréal. C’est là que le Cirque avait commencé. En voyant ça, j’ai tout de suite eu un coup de coeur. C’est là que j’ai demandé à mon équipe de création de trouver des idées pour créer le nouveau théâtre immersif du futur.»

Suivre l’artiste sur scène

Dirigée par Neilson Vignola, directeur de création, l’équipe du Cirque a ainsi imaginé un nouveau théâtre d’environ 1400 sièges avec des gradins rotatifs. «L’espace fait un aréna et demi de longueur, mentionne Neilson Vignola. On s’est demandé comment on pouvait transformer le lieu. »

L’idée des gradins rotatifs leur est venue au bout de quelques semaines de réflexion. «Au point de vue immersion, on est au maximum de ce qu’on n’a jamais été, mentionne Jean-François Bouchard. Le public suit l’artiste sur scène. C’est à la fois un théâtre à l’italienne, un manège et un jeu vidéo.»

Combien va coûter ce nouveau théâtre? «On en a aucune idée! répond Jean-François Bouchard. On est à la création. Depuis que je suis au Cirque, je ne me mêle pas de l’argent. Quand je suis allé présenter ce théâtre-là [aux investisseurs étrangers], je n’avais aucune idée combien ça coûtait. Les gens là-bas non plus. Ils ont dit «go!», ils ont embarqué tout de suite. ce sont eux qui paient. Je suis pas mal sûr que ce n’est pas aussi cher que les théâtres à Vegas.»