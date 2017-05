Les Jays humilient les Reds

Le Québécois Russell Martin a réussi son quatrième circuit de la saison dans une victoire sans équivoque de 17-2 des Blue Jays de Toronto aux dépens des Reds de Cincinnati, lundi soir, dans la Ville Reine.

Le receveur a connu un bon match, totalisant trois coups sûrs et trois points produits. Martin a aussi touché la plaque à trois reprises, lui qui affiche une moyenne au bâton de ,238 depuis le début du calendrier régulier. Le vétéran a d’ailleurs conclu la soirée au troisième coussin, après avoir amorcé la partie derrière le marbre.

Troy Tulowitzki a pour sa part claqué un grand chelem en troisième manche.

Justin Smoak a également expédié un tir dans les gradins pour les favoris locaux, terminant l’affrontement avec trois coups sûrs et quatre points produits.

De son côté, Ezequiel Carerra a placé la balle en lieu sûr quatre fois, tout comme le joueur de deuxième but Devon Travis.

Kendrys Morales a claqué trois coups sûrs, en plus d’inscrire quatre points.

La troupe du gérant John Gibbons a conclu la rencontre avec un impressionnant total de 23 coups sûrs.

Au monticule, Marcus Stroman (6-2) a concédé deux points sur cinq coups sûrs en six manches de travail.

Le partant des Reds Lisalverto Bonilla (0-3) a connu une sortie difficile, étant victime de six points, trois coups sûrs et cinq buts sur balles en deux manches et un tiers.

Adam Duvall a cogné son 14e circuit de la saison dans la défaite. Le voltigeur a conclu le duel avec deux coups sûrs et deux points produits.

Scott Schebler a aussi frappé deux coups sûrs.

Le gaucher J.A. Happ sera au monticule pour l’équipe ontarienne pour le deuxième match de la série, mardi. Son vis-à-vis sera Asher Wojciechowski.