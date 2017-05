Le mois d’avril des Blue Jays était lamentable, pour ne pas dire horrible. Le gérant des Jays, John Gibbons, a dû faire des ajustements majeurs en raison des nombreuses blessures au sein de son groupe de joueurs.

Premièrement, il a dû établir une nouvelle rotation de lanceurs partants avec la perte de trois artilleurs sur la liste des blessés. Il a travaillé, mais il faut lui donner crédit, il a su faire les ajustements nécessaires.

Son plus gros défi était sans doute la perte pour une courte durée de Russell Martin et pour une plus longue période de temps Josh Donladson et Troy Tulowski. En défensive l’équipe a très bien performée. Par contre, comment remplacer la puissance au bâton? Gibbons nous a permis de découvrir un autre gérant, qui a su s’ajuster aux joueurs qu’il avait dans sa formation. Le frappe et court, l’amorti et les vols de buts ont permis à l’équipe de gagner.

C’est très encourageant pour les mois à venir car les Jays progressent!