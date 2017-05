L’Impact acculé au mur

L’Impact est généralement à son mieux lorsqu’il est acculé au mur et c’est dans cette position qu’il se retrouvera dans un match crucial face aux Whitecaps de Vancouver, mardi soir au stade Saputo.

Il y a une semaine, le Bleu-blanc-noir a mis 45 minutes à se mettre en marche et s’est incliné 2 à 1 dans le match aller de cette demi-finale du Championnat ­canadien.

«C’est comme un vieux disque, on commence en jouant du mauvais soccer et ensuite on fait un virage à 180°», a reconnu Dominic Oduro.