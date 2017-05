LNH: la porte plus fermée que jamais aux jeux Olympiques

PITTSBURGH | Lorsque la LNH a annoncé le 3 avril dernier que ses joueurs ne prendraient pas part aux Jeux olympiques de Pyeongchang l’hiver prochain, plusieurs ont néanmoins conclu que la porte demeurait ouverte. Gary Bettman a fait de son mieux lundi pour la claquer pour de bon.

«Nous avons fait une annonce il y a quoi? Six semaines? Il me semble que nous avons été très clairs à l’effet que nos équipes n’ont aucun intérêt à envoyer leurs joueurs aux Jeux olympiques. Je sais qu’il y a eu des commentaires de différentes instances, dont l’Association des joueurs, comme quoi ce dossier était toujours en suspens, mais ce n’est pas le cas. Est-ce que je me suis montré assez clair?», s’est insurgé le commissaire.

«J’ai répété plusieurs fois que les équipes ne voient aucun avantage à interrompre la saison en plein milieu et qu’il n’y a plus d’appétit pour participer aux Jeux», a-t-il ajouté.

Le cas Ovechkin

N’empêche, Alex Ovechkin continue de sonner la charge. L’attaquant étoile des Capitals a répété à plusieurs reprises qu’il comptait représenter sa Russie natale aux Jeux, peu importe la position de la ligue. Même le propriétaire des Capitals, Ted Leonsis, a laissé entendre qu’il soutiendrait Ovechkin dans sa démarche.

«C’est une question que nous aborderons en temps et lieu, mais il y aura une politique à cet effet et nous nous assurerons que ce soit clair que nos joueurs évoluent dans la LNH», a affirmé Bill Daly à ce sujet.

«Je ne m’attends pas à une contestation de la part de l’Association des joueurs. Il me semble que c’est assez clair qu’un joueur a des obligations contractuelles envers son équipe» a renchéri le commissaire adjoint.

Les étoiles à Tampa

Parmi la pléiade de dossiers abordés en surface lors du point de presse de Bettman et Daly, il a été révélé que le match des étoiles sera présenté à Tampa, le week-end des 27 et 28 janvier.

En ce qui concerne l’éternelle valse-hésitation de Seattle dans le dossier de son aréna pouvant potentiellement accueillir une équipe de la LNH, les bonzes du circuit assurent qu’ils ne perdent pas le sommeil.

«Il y a longtemps qu’on ne retient plus notre souffle concernant Seattle», a souri Daly. Si, éventuellement, le dossier se règle et qu’un aréna est de calibre LNH, est-ce qu’on sera porté à considérer Seattle comme marché pour une expansion? Assurément, mais on ne spéculera pas pour l’instant.»