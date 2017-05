Nashville en sept

Les jeux sont faits. Les Penguins de Pittsburgh tenteront de devenir la première équipe à gagner deux coupes Stanley d’affilée depuis les Red Wings de Detroit en 1997 et 1998.

Je crois toutefois que les Predators de Nashville réussiront à rapporter le précieux trophée pour une première fois dans la ville de la musique dans une série finale qui se rendra à la limite de sept matchs.

C’est toujours difficile de miser contre les champions en titre et surtout contre une équipe comme les Penguins, car ils savent ce que ça prend pour gagner. Ils connaissent la pression et les distractions médiatiques ne les affecteront pas, mais je choisis quand même les Predators pour deux raisons, la première étant le repos.

Les équipes qui gagnent la Coupe Stanley réussissent souvent à gagner une série en quatre matchs quelque part dans leur parcours et c’est ce que le Predators ont réussi au premier tour en balayant les Blackhawks de Chicago. Par la suite, ils ont eu besoin de six matchs pour venir à bout des Blues de Saint-Louis, puis des Ducks d’Anaheim.

De leur côté, les Penguins ont aussi amorcé les séries sur les chapeaux de roue en disposant des Blue Jackets de Columbus en cinq parties, mais ils ont eu besoin de sept matchs pour se débarrasser des Capitals de Washington, puis des Sénateurs d’Ottawa.

C’est donc dire qu’à chaque ronde, les Predators ont disputé un match de moins que les Penguins. Au total, les Predators ont donc eu besoin de 16 matchs pour atteindre la ronde finale, comparativement à 19 pour les Penguins. Ces trois matchs en moins signifient environ six jours de repos de plus pour les Predators et il s’agit là d’un facteur important.

Pekka Rinne

L’autre élément qui me fait pencher en faveur des Predators est la tenue de leur gardien de but, Pekka Rinne. Il est enfin de retour au sommet de son art et il connaît d’excellentes séries. Sa capacité à voler des matchs est supérieure à celle du jeune gardien des Penguins Matt Murray.

Je suis convaincu que Murray va faire de l’excellent boulot devant le filet des Penguins, mais je ne crois pas qu’il puisse faire la différence devant Rinne. À l’inverse, je crois cependant que Rinne est capable de faire la différence devant Murray.

Mon cœur du côté des Preds

Ma logique penche du côté des Predators et mon cœur aussi. Je crois que ce serait excellent pour le hockey et pour la Ligue nationale si Nashville l’emportait. On sent qu’il y a un buzz autour des Preds, cette année, et on a vu plusieurs artistes au Bridgestone Arena, dont l’actrice Nicole Kidman. Ça fait près de 20 ans que l’équipe est dans la ligue et ça serait extraordinaire pour les partisans des Predators s’ils gagnaient enfin la Coupe Stanley.

D’un autre côté, les partisans des Penguins ont été tellement gâtés dans les dernières années, qu’une défaite en finale ne serait pas autant crève-cœur pour eux que pour les partisans des Predators. Après tout, les Penguins en seront à leur quatrième finale depuis 2008 et ils ont gagné la coupe en 2009, ainsi que l’an dernier.

Marc-André Fleury

Par contre, il y a un élément qui pourrait ramener mon cœur du côté des Penguins et c’est Marc-André Fleury. Si jamais Fleury devait reprendre le filet en raison d’une blessure à Matt Murray ou de contre-performances de sa part, je serais à 100% derrière Fleury et les Penguins.

Ça serait la plus belle façon de terminer son séjour à Pittsburgh. Si les Penguins sont là où ils sont, c’est grâce à Fleury. Je suis convaincu qu’il aurait aussi battu les Sénateurs.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Beau parcours des Sénateurs

J’aurais vraiment aimé que les Sénateurs d’Ottawa accèdent à la finale. On se demande toujours quelle équipe ramènera la coupe Stanley au Canada depuis le Canadien de 1993. J’aimerais bien dire les Sens, mais en dépit de leurs récents succès, j’ai de la difficulté à y croire. À 36 ans, le gardien Craig Anderson ne rajeunit pas. Il a manqué de constance au cours des séries, mais lorsqu’il était à son mieux, il était imbattable et tu as plus de chances de gagner en séries avec un gardien comme lui, qui est chaud ou froid, qu’avec un gardien régulier, mais jamais extraordinaire. La défaite a fait mal, mais au moins, Anderson a appris une excellente nouvelle, puisque sa femme, Nicholle, est en rémission de son cancer. Ça, ça vaut plus que n’importe quelle victoire sur la patinoire.

Erik Karlsson

Le joueur qui m’a le plus épaté depuis le début des séries éliminatoires est sans contredit le défenseur des Sénateurs Erik Karlsson. Il a été incroyable et je crois que si les Sénateurs avaient atteint la finale, il aurait gagné le trophée Conn Smythe décerné au joueur le plus utile des séries, et ce, même si les Sens avaient perdu en finale. Karlsson a contribué à près de 90 % des buts marqués par les Sénateurs.

Dommage pour Bernier

D’après moi, le gardien de but Jonathan Bernier a disputé son dernier match avec les Ducks d’Anaheim. Il sera agent libre sans compensation, cet été, et l’entraîneur des Ducks, Randy Carlisle, a été très sévère à son endroit après l’élimination des siens. Bernier a accordé quatre buts sur 16 tirs des Predators dans un match où les Ducks ont dominé dans les tirs par 41-18. Avec la blessure à John Gibson, Bernier avait une belle opportunité de jouer les héros, mais il a été malchanceux sur le premier tir et, peu occupé, il n’a jamais pu trouver son rythme. Il a toutefois assez bien joué, cette saison, pour se trouver du boulot ailleurs dans la ligue. Il faut tout de même rendre hommage aux Ducks. Ils se sont battus jusqu’à la toute fin et ils ont créé l’égalité, 3-3, après avoir tiré de l’arrière, 2-0 et 3-1.