Patience pour voir la Palme d’or

Si le passé récent est garant de l’avenir, les cinéphiles québécois devront s’armer de patience avant de voir The Square, le film suédois du cinéaste Ruben­­ Östlund qui a remporté la Palme d’or au Festival de Cannes.

Aucune indication quant à la date de sortie chez nous de ce drame trilingue n’était disponible lundi.

Photo Bac Films

Sauf exception, les films projetés sur la Croisette mettent désormais un temps fou à aboutir dans les salles.

Et c’est pire d’année en année.

Moi, Daniel Blake, le drame social de Ken Loach qui avait coiffé Juste la fin du monde au palmarès du Festival de Cannes 2016, n’est sorti en salles que le 5 mai dernier, presque un an plus tard.

Pour voir les Palmes d’or Dheepan et Sommeil d’hiver, couronnés respectivement en 2015 et 2014, les amateurs de cinéma­­ avaient dû patienter jusqu’en février­­ et janvier de l’année suivante.

Plus rarement, l’inverse est vrai. En 2011, L’arbre de la vie, de Terrence Malick­­, avait pris l’affiche le 24 juin, un mois après son sacre cannois.