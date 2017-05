Sept activités pour vaincre la grisaille

La grisaille des prochains jours pourrait bien être le prétexte idéal pour découvrir les séries de l’heure sur Netflix. Parmi elles, on compte la très populaire House of Cards, dont la cinquième saison a été dévoilée cette nuit. Dans un autre registre, la série documentaire The Keepers, qui porte sur les circonstances entourant le meurtre d’une religieuse qui a eu lieu à Baltimore, en 1969, promet de vous captiver (et de vous choquer).