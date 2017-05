Sidney Crosby mieux protégé?

Le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Jim Rutherford, croit que l’attaquant Sidney Crosby devrait profiter d’une meilleure protection. Il est visiblement fatigué de voir le numéro 87 être ciblé constamment par les joueurs adverses.

Si la Ligue nationale de hockey (LNH) ne protège pas mieux ses vedettes, Rutherford affirme qu’il pourrait embaucher quelques durs la saison prochaine.

«J’entends année après année à quel point la ligue et tout le monde aime la façon de jouer des Penguins, s’est-il exprimé en entrevue avec le magazine "Hockey News". Ils jouent du hockey pur et ils patinent. Maintenant, ça risque de changer et je me sens mal par rapport à ça. C’est toutefois la seule manière qu’on peut le faire. Nous allons obtenir un ou deux gars [...] et certaines rencontres qui devraient être de bons matchs de hockey vont virer à la foire. Nous retournons là où nous étions dans les années 1970 et c’est vraiment une honte.»

Au fil de son plaidoyer, Rutherford en appelle à la ligue pour protéger les joueurs comme Crosby.

«La ligue doit s’en occuper, a repris Rutherford. Dans les autres circuits, on protège les vedettes. Au basketball, on ne laisse pas les meilleurs joueurs être rudoyés.»

«Dans notre ligue, je continue d’entendre que c’est le hockey. Mais non, ce n’est pas ça, le hockey.»