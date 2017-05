Simple Plan et le mal de vivre

Cette semaine, j’entendais un animateur radio qui réagissait à la nouvelle concernant le bassiste de Simple Plan qui souffre d’une dépression majeure. En gros, il a dit: «C’est fou, hein, ce gars-là joue avec un groupe hyper populaire, leurs fans les adorent, ils font des spectacles partout dans le monde, c’est difficile de croire qu’il est déprimé». Comme si le fait d’être riche, adulé et apprécié nous mettait à l’abri d’une maladie qui vous enlève le goût de vivre!

Ça montre bien à quel point il y a encore, en 2017, des tonnes de préjugés sur la maladie mentale. Imaginez-vous un animateur radio qui aurait dit: «Ce gars-là est très ­populaire, tout le monde l’aime, comment se fait-il qu’il est diabétique?»

La grande déprime

En faisant sa sortie publique pour annoncer qu’il souffre d’une dépression majeure et qu’il ne pourra pas suivre les autres membres de Simple Plan dans leur tournée ­européenne, David Desrosiers a fait preuve d’un grand ­courage. Et par la même occasion, il a rendu un immense service à tous ceux qui doivent vivre au quotidien avec une maladie «entre les deux oreilles».

Je pense en particulier au message que David Desrosiers a envoyé aux nombreux jeunes fans de Simple Plan. Quand tu es jeune, tu te penses invincible, immortel, solide comme le roc, à l’abri de tout. En leur confiant que lui, qui remplit des arénas aux quatre coins de la planète, est aussi fragile qu’un cerf-volant dont la corde se casse au vent, il vient de leur montrer qu’on porte tous en nous cette faiblesse. ­Personne n’est à l’abri d’un sale coup du destin, personne n’est à l’abri des idées noires.

Comme le disait Leonard Cohen dans sa fabuleuse ­chanson Anthem: «Il y a une faille dans toute chose, c’est par là qu’entre la lumière.»

J’espère que David Desrosiers va prendre tout le temps qu’il faut pour se soigner, prendre soin de lui et émerger de cette maladie. Mais j’espère qu’il sait à quel point son geste public a été important.

Pas tous égaux

Quand l’excentrique et adorable animatrice Varda a ­publié son livre Maudite folle, elle parlait ouvertement de sa manioaco-dépresison. Quand Florence K a sorti son livre Buena Vida, on a découvert ses tentatives de suicide et son internement pendant cinq semaines en psychiatrie.

Avant elles, il y a eu les témoignages publics de Normand Brathwaite, de Guy Latraverse ou de Stefie Shock.

Chaque fois, à chaque témoignage, on détruit les tabous, on déboulonne les mythes, on informe, on éduque, on ­apprend la tolérance, la compassion, la bienveillance.

Chaque fois qu’une personnalité publique fait son ­«coming out» et raconte les hauts et les bas de sa santé mentale, ça encourage une meilleure acceptation.

Mais chaque fois, je me pose la question: si ces artistes étaient une serveuse dans un snack bar, un vendeur de ­voitures d’occasion ou un pigiste entre deux contrats, est-ce que leur entourage serait aussi prêt à les encourager? Est-ce que toutes les entreprises, tous les employeurs sont aussi conciliants quand un de leurs employés est en ­dépression?

Trop souvent, encore aujourd’hui, le D de la dépression est une lettre écarlate dans un dossier.