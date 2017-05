Tony Hawk à Montréal en août

Le festival de sports d’action Jackalope a frappé un grand coup. Le 19 août prochain, nulle autre que la légende mondiale du skateboard Tony Hawk fera une escale sur l’Esplanade Financière Sun Life du Parc Olympique pour une démons­tration d’un peu moins d’une heure en compagnie de la vedette québécoise Pierre-Luc Gagnon.

Hawk, aujourd’hui âgé de 49 ans, a littéralement révolutionné le monde du skateboard à la fin dans les années 1980 et 1990. En 1999, il est notamment devenu le premier planchiste sur roue à réaliser un 900, soit une rotation de deux tours et demi dans les airs, sur une demi-lune (halfpipe), une manœuvre qui l’a aussitôt propulsée au statut de légende.

Le jeu vidéo à son nom, Tony Hawk Pro Skater, témoigne également de la popularité de celui qui a été surnommé «Birdman». À ce jour, la franchise a réalisé plus de 1,4 milliard de dollars en vente, selon le site officiel du planchiste.

«Du jamais vu»

Quant à Gagnon, surnommé «PLG», il est l’un des athlètes québécois les plus méconnus malgré tout le succès qu’il récolte aux États-Unis. Le Montréalais de 37 ans compte actuellement 21 médailles des X-Games derrière la cravate.

«Tony Hawk et PLG à Montréal, c’est du jamais vu en 20 ans au Québec. Même s’il est Québécois, Pierre-Luc n’a jamais fait de démo ici dans les vingt dernières années. C’est ridicule mais c’est ça! On aura donc une légende vivante du skateboard et notre héros local en même temps», s’est réjoui le président de Tribu Expérientiel, Micah Desforges, qui organise le festival Jackalope.

Une première depuis 2012

Une rampe sera construite sur l’Esplanade et les deux planchistes en mettront plein la vue aux amateurs, le 19 août. En cas de pluie, la démonstration aura lieu le lendemain.

«On est vraiment excités de l’avoir. Je pense que ça va créer un buzz. Tony Hawk est un athlète émérite qui a gagné toutes les compétitions inimaginables à une certaine époque. Il est âgé de 49 ans, mais il rock encore!»

Quant à Hawk, il sera à Montréal pour la première fois depuis qu’il avait assisté à la première du documentaire Bones Brigade, en 2012, une autobiographie réalisée par Stacy Peralta, et qui avait été diffusée au Centre Phi.

«Ça semble être un bon événement à être associé et ça fait plusieurs années que je ne suis pas venu à Montréal. J’ai rarement la chance de me produire au Canada et cette perspective m’enchantait. C’est ce que j’aime faire, j’aime faire des démos un peu partout dans le monde», a mentionné le Californien de 49 ans au bout du fil, lundi.

La programmation complète du festival Jackalope ainsi que les détails entourant la venue de Tony Hawk à Montréal devraient être annoncés aujourd’hui.

« Un talent phénoménal»

Tony Hawk se surprend que si peu de gens connaissent Pierre-Luc Gagnon au Québec, malgré sa grande notoriété dans le monde du skateboard.

L’Américain connaît PLG depuis une dizaine d’années et lui voue un grand respect.

«Je trouve ça vraiment surprenant qu’il soit si peu connu au Canada! Je skate avec lui depuis dix ans et il possède un talent phénoménal. Il est l’exemple parfait de ce qu’on peut accomplir en étant dédié et persévérant. Il a commencé à faire du skate au moment où ce n’était pas très populaire et, en plus, pratiquait un style qui l’était encore moins, soit le vert skating (planche sur rampes verticales). Il a développé ce style, n’a jamais abandonné et est devenu l’un des meilleurs. Il a gagné plusieurs X Games et il parcoure aujourd’hui le monde pour faire du skateboard. Il est parvenu à faire une réelle carrière dans un domaine qui, au départ, n’était pas très populaire.»

Les olympiques, il était temps

Tony Hawk se réjouit de voir le skateboarding faire son entrée aux Jeux olympiques de 2020, à Tokyo. Rappelons que le Comité international olympique (CIO) a voté de façon unanime afin que ce sport extrême y fasse son entrée.

«Je pense qu’il était temps. Le skateboard est plus populaire que plusieurs sports qui étaient déjà aux Olympiques d’été. Je pense que ça va apporter une bonne énergie aux Jeux d’été, ce qui manque en ce moment à cet événement selon moi.»

La compétition olympique de skateboard inclura des disciplines de type street ou dans les parcs et acceptera un total de 80 athlètes, soit 40 hommes et 40 femmes.

Un planchiste philanthrope

Depuis qu’il a pris sa retraite du skateboard, Tony Hawk continue d’être impliqué à plusieurs niveaux dans son sport, que ce soit en tant que conférencier ou avec la fondation qui porte son nom et qui vise à développer des endroits de qualité afin de permettre aux jeunes de pratiquer le skateboard.

«De tout ce que je fais, c’est la plus importante. Je me sens très chanceux d’avoir pu grandir à côté d’un des derniers skateparks restant aux États-Unis à l’époque. Je n’ai jamais oublié à quel point j’étais chanceux d’avoir grandi à côté de ce parc. Pas simplement pour pratiquer mes habiletés, mais également pour passer du temps avec des gens, échanger des idées. Je veux aider les jeunes à profiter de ce genre de facilité, surtout dans les zones moins aisées, afin qu’ils aient une place où ils se sentent bien.»