Toute la famille sur un nuage

PITTSBURGH | Jamais Frédérick Gaudreau n’avait eu l’occasion de porter l’uniforme des Predators devant ses parents. Jean-Pierre Gaudreau et France Desrosiers ont remédié à la situation lundi soir.

En compagnie de la sœur de M. Gaudreau et de son conjoint, ils ont sauté dans leur voiture et parcouru la dizaine d’heures séparant leur domicile de Bromont du PPG Paints Arena de ­Pittsburgh.

«Même si Frédérick était rappelé pendant la saison, on ne savait toujours qu’à la dernière minute s’il allait jouer», a expliqué sa mère, lors d’une entrevue ­accordée au Journal de Montréal.

Sur un nuage par l’expérience inouïe que vit présentement le plus jeune de leurs fils, les Gaudreau comptent bien ­reprendre le temps perdu.

«On va assister aux deux premiers matchs ici puis aux deux suivants à Nashville. On commence par ça et on verra après», a expliqué M. Gaudreau, rencontré près du domicile des ­Penguins, tout juste à côté de la statue érigée en l’honneur de Mario Lemieux.