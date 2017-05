Woods: le casse-tête de Thorpe

LENNOXVILLE | Avec la libération du secondeur Bear Woods, le coordonnateur défensif Noel Thorpe se retrouve avec un trou béant au sein de son unité.

Il voit un bon joueur de football et un leader très aimé dans le vestiaire le quitter de façon abrupte.

«Ça fait partie de la business, a souligné Thorpe. C’est difficile de perdre un gros morceau comme Bear Woods.

«Il a grandement contribué aux succès de notre équipe et de notre défensive au fil de ses années avec nous. Pour ceux qui restent, ils doivent faire leur boulot.»

À l’instar de Chapdelaine, la façon de procéder à la libération de Woods a également dérangé Thorpe.

«Ce que Jacques vous a mentionné à ce sujet, je pense également la même chose», a précisé Thorpe qui n’a pas voulu aller plus loin dans ses commentaires.

Sarao le favori ?

Le coordonnateur défensif doit maintenant trouver des solutions afin de remplacer l’importante contribution de Woods.

C’est Anthony Sarao qui semble être le favori pour succéder à celui qui a été finaliste au joueur défensif de l’année dans la LCF à deux reprises.

Depuis son arrivée à Lennoxville, le produit de l’Université Southern California (USC) a impressionné l’état-major des Alouettes. Les mots positifs fusent de toutes parts à son sujet.

Toutefois, il serait très audacieux de lui donner un poste de partant dès son année recrue même s’il possède plusieurs habiletés athlétiques.

«C’est un bon joueur qui provient d’un programme de football solide, a indiqué Thorpe. Il comprend bien le jeu et il est instinctif sur le terrain.

«On le connait un peu grâce à ses vidéos, mais il n’a pas encore joué un match. C’est difficile de prévoir ce qu’il pourra faire.»

Il ne faudrait pas écarter les Québécois Nicolas Boulay et Frédéric Plesius de la course même si le poste de secondeur intérieur a toujours été attribué à un Américain.

Un groupe vieillissant

En Woods, le directeur-général Kavis Reed a libéré le plus jeune de ses secondeurs.

Malgré leurs conditions physiques impeccables, Kyries Hebert (36 ans) et Chip Cox (33 ans) vont ralentir tôt ou tard. À l’heure actuelle, on ne voit pas qui les remplacera.

Par contre, Thorpe ne semble pas inquiet par cette situation.

«Je ne regarde pas l’âge quand je fais mon évaluation, a-t-il souligné. On a des joueurs plus expérimentés qui livrent encore de bonnes performances et qui sont capables d’exécuter notre plan de match.

«Par contre, quand ces deux joueurs quitteront que ce soit pour la retraite ou le marché des joueurs autonomes, il faudra s’assurer qu’on ait des joueurs pour les remplacer.»