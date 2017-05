5 choses à savoir sur Wonder Woman

Quarante ans après avoir sévi au petit écran, Wonder Woman a enfin droit à son propre long métrage. Un des rares films de superhéros hollywoodiens à être centré autour d’un personnage féminin, Wonder Woman pourrait révolutionner le genre en injectant une bonne dose de féminisme à un univers qui a été jusqu’à maintenant largement dominé par des héros masculins. Voici cinq choses à savoir sur la sortie de Wonder Woman.

Des années d’attente

Malgré l’immense popularité de ce personnage mythique de DC Comics, créé en 1941, il aura fallu attendre une vingtaine d’années avant que ce premier film relatant les aventures de Wonder Woman voit enfin le jour. Des premiers projets de films ont été développés à Hollywood dans les années 1990, mais pour diverses raisons, ils ont tous achoppé. Face aux échecs commerciaux de films de superhéroïnes comme Catwoman et Elektra, les studios hollywoodiens ont préféré miser sur des valeurs sûres comme les superhéros masculins classiques Batman et Superman

Un blockbuster très féminin

La place des femmes à Hollywood est un débat qui revient souvent dans l’actualité depuis quelques années alors que des statistiques prouvent que peu de premiers rôles au cinéma étaient tenus par des femmes. La sortie de Wonder Woman tombe donc à point. En plus d’être centré autour d’une héroïne, le film est un des rares blockbusters hollywoodiens à avoir été réalisé par une femme, la cinéaste Patty Jenkins (Monster).

Nouveau visage

C’est en faisant une apparition dans Batman vs Superman que Wonder Woman a fait son grand retour au cinéma l’an dernier. Alors que certains s’attendaient à ce que le rôle soit confié à une grande star hollywoodienne, les producteurs du film ont plutôt opté pour la mannequin et actrice israélienne Gal Gadot. Ancienne Miss Israël, Gadot a fait ses classes au cinéma en jouant dans des films de la série Rapides et dangereux. Wonder Woman est son premier grand rôle au cinéma.

Départ canon?

Un des films les plus attendus de l’été, Wonder Woman devrait faire des ravages au box-office en fin de semaine. Selon les prédictions des experts, le long métrage pourrait récolter jusqu’à 90 M$ lors de ses trois premiers jours au box-office nord-américain. À titre de comparaison, le nouveau Pirates des Caraïbes a amassé 62 M$ dans les salles américaines le week-end dernier.

Des critiques élogieuses

Si on se fie aux premières critiques du film publiées hier dans les médias américains, le passage de Wonder Woman au grand écran est à la hauteur des attentes. Hier, le site Rotten Tomatoes — qui compile plusieurs critiques et qui en fait une moyenne sous forme de pourcentage — affichait hier un spectaculaire 97 %, en faveur du film.

