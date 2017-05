Brandon Dubinsky opéré au poignet

Les Blue Jackets de Columbus ont précisé mardi que l’attaquant Brandon Dubinsky avait subi une opération pour faire traiter une blessure persistante au poignet et qu’il devra se soumettre à une rééducation d’environ trois mois.

«Brandon a éprouvé de la douleur une fois la saison terminée et après des examens médicaux la semaine passée, nous avons déterminé que l’intervention chirurgicale constituait la meilleure option possible. Nous nous attendons à le voir prêt pour le début du camp d’entraînement en septembre», a déclaré le directeur général des Jackets, Jarmo Kekalainen, dans un communiqué.

Dubinsky, 31 ans, a inscrit 12 buts et 29 mentions d’aide pour 41 points en 80 matchs lors de la plus récente campagne. Il a également écopé de 91 minutes de punition et présenté un différentiel de +16. Le natif d’Anchorage a ajouté deux points en cinq joutes pendant la série de premier tour contre les Penguins de Pittsburgh.