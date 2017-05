Bryce Harper et Hunter Strickland suspendus

Le voltigeur des Nationals de Washington Bryce Harper et le releveur des Giants de San Francisco Hunter Strickland, qui ont été au centre d’une mêlée lundi en Californie, ont écopé respectivement de suspensions de quatre et six rencontres, mardi.

Les deux joueurs ont porté en appel la décision rendue par les ligues majeures.

Avec un retrait à compléter en huitième manche, Strickland a atteint Harper d’une balle rapide. Ce dernier s’est ensuite dirigé vers le monticule et a lancé quelques coups en direction du lanceur après avoir lancé son casque. Les deux bancs se sont ensuite vidés.

Les Nationals l’ont finalement emporté au compte de 3-0.

Harper montre une moyenne au bâton de ,331 cette saison. Il a produit 41 points et cogné 15 longues balles.

Strickland a pour sa part œuvré au monticule pendant 17 manches et deux tiers au cours de 21 rencontres, montrant une fiche de 1-1 et une moyenne de points mérités de 1,53. Il n’a concédé aucun circuit et retiré 18 adversaires sur des prises.