Darian Durant blessé

Le quart-arrière Darian Durant s’est blessé au genou gauche, mardi à Lennoxville, lors de la troisième journée du camp d’entraînement des Alouettes de Montréal.

Celui qui dirigera l’unité offensive des «Moineaux» lors de la prochaine saison ne semble toutefois pas atteint sérieusement.

«Le premier diagnostic de la blessure de Darian Durant est encourageant, a indiqué l’organisation montréalaise, sur son compte Twitter. Son statut sera réévalué quotidiennement.»

Les unités spéciales

L’entraîneur-chef Jacques Chapdelaine et ses adjoints ont porté une attention particulière aux unités spéciales. Le Français Boris Bédé et le botteur Carl Ojala, qui s’est joint récemment à l’équipe, ont effectué plusieurs bottés de dégagement et de précision.

Les deux hommes ont régulièrement réalisé des dégagements de 55 verges.

«Nous comptons sur deux botteurs et deux spécialistes de longues remises au camp, alors il y a de la bonne compétition», a déclaré le coordonnateur aux unités spéciales Bruce Read, par voie de communiqué.

«Boris possède un talent phénoménal. Il est fort et puissant, ce sont ses meilleurs atouts. Il possède de multiples talents, car il peut faire les bottés d'envoi, de dégagement et de précisions. Je pense que son pourcentage de bottés de précisions est quelque chose que tout le monde souhaite voir augmenter. Nous avons eu quelques bonnes discussions et je suis confiant qu'on pourra y arriver.»

Les spécialistes des retours de botté Stefan Logan, T.J. Graham et Deandre Reaves ont également montré leur savoir-faire.

Une absence remarquée

Le camp des Alouettes s’est par ailleurs poursuivi sans le secondeur Bear Woods, lequel a été libéré la veille.

Chapdelaine n’a pas apprécié qu’un joueur aussi important que Woods soit remercié pendant le camp d’entraînement. Cette décision a été prise par le directeur général Kavis Reed.