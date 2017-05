David Whittom toujours dans le coma

Malgré certaines informations qui ont circulé au cours de la journée d’hier, le boxeur David Whittom demeure toujours plongé dans un coma artificiel à l’hôpital régional de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick.

Le boxeur repose toujours dans un état stable, auprès de sa famille proche.

Dans la journée, l’entraineur de Whittom François Duguay avait mentionné que son poulain avait été «réveillé» et qu’il demeurait intubé. Toutefois, il s’est ravisé un peu plus tard en journée.

On ne peut lui en vouloir car l’entraineur se retrouve actuellement à Québec et agissait comme courroies de transmission entre la famille et les membres des médias. À la suite de ce malentendu, Duguay et la famille de Whittom ont convenu qu’ils n’accorderaient plus d’entrevues pour l’instant.

«C’est déjà assez dur comme ça on préfère garder ça en famille pour l’instant», a respectueusement répondu, par écrit, la copine du boxeur, Jelena Zerdoner au Journal.

Dugay critiqué

En matinée toutefois, Duguay avait déploré certaines critiques tenues à son endroit depuis les tristes événements de samedi dernier. L’homme de boxe a reçu des commentaires en privé sur Facebook et plusieurs autres internautes s’en sont donnés à cœur joie dans la section commentaires des différents sites d’information, reprochant à Duguay d’avoir envoyé son poulain à l’abattoir.

«Il y a plusieurs combats lors desquels je n’ai pas accompagné David dans sa carrière car il n’était pas préparé. Là, ça faisait 26 mois qu’il était sobre, il était sérieux et prêt. Je l’ai accompagné là-dedans. Personne ne l’a forcé et si j’avais refusé de l’accompagner, il serait allé pareil», a-t-il mentionné, ajoutant vivre des moments très difficiles en ce moment.

Il n’est d’ailleurs pas le seul à être critiqué à la suite des tristes événements car l’arbitre Hubert Earle également fait l’objet de questionnement de la part de la planète boxe. Duguay refuse toutefois de mettre quelconque faute sur l’officiel en poste, samedi soir, même s’il croit que la situation aurait pu être gérée différemment.

«Quand il a reçu l’avant-dernier coup de poing et qu’il s’est retrouvé dans les câbles face à la foule, si les câbles ne sont pas là, c’est sur qu’il s’en va au plancher. À ce moment, l’arbitre sa job était de donner le compte de 8, de lui faire lever les mains et le faire marcher. À ce moment, on aurait pu l’analyser. Mais là, il l’a reviré et l’a tout de suite remis dans le feu de l’action. Par contre, ça se passe vite. On ne peut pas accuser l’arbitre. Après tout, je sais ce que c’est, d’être accusé...»

Whittom était en contrôle

Duguay continue d’ailleurs de clâmer que le combat contre Gary Kopas n’a pas été une boucherie, bien au contraire.

«On le gagnait le combat. David était en business, il écoutait comme d’habitude quand ça va bien.»

Whittom a toutefois été arrêté au 10e round mais ce n'est qu'une heure plus tard que le boxeur a commencé à ressentir des maux de tête.