Départ qui rapporte

Il y avait une grande fierté dans la prestation de l’Impact, mardi soir. On a vu une équipe qui voulait faire oublier un match en demi-teinte à Vancouver.

«La semaine passée, on n’était pas satisfaits de la première mi-temps, mais on est revenus et on a continué sur le même élan», a reconnu Patrice Bernier.

«On a vu que quand on joue bien, on est capables de mettre des buts et de dicter le tempo d’un match.»

«Commencer un match du bon pied, ça nous rapporte énormément», a ajouté Maxime Crépeau, qui a récolté sa première victoire avec l’Impact.

Rythme

Bernier, en compagnie de Marco Donadel et de Blerim Dzemaili, a eu une grande influence sur le cours du jeu.

«Marco et Blerim veulent le ballon, ils bougent et ça rend les choses plus faciles pour l’équipe», a souligné le capitaine.

«Ça fait en sorte que des gars comme Nacho [Piatti], Jackson [Anthony Jackson-Hamel] et Dominic [Oduro] ont plus le ballon.»

Joueur d’exception

Ignacio Piatti s’est mis en vitrine dans cette rencontre et il n’a pas été question que de ses buts.

«La course de Piatti avec cinq gars qui le pourchassent en plus de pouvoir tirer, il a démontré qu’il est un joueur d’exception», a analysé Bernier.

«Il défend, il marque des buts, il va vers l’avant et revient défendre, ce n’est pas facile de faire ce qu’il fait et c’est fantastique de le regarder aller.»

Chances ratées

L’entraîneur-chef des Whitecaps, Carl Robinson, n’était pas démonté par l’issue de la série.

«Nous avons bien joué et avons raté des chances dans les vingt premières minutes.»

S’il semblait en désaccord à la suite du second tir de pénalité, ses propos étaient plus nuancés après la rencontre.