La CBC, huit ans de retard sur la SRC!

En théorie, la CBC et la SRC sont les deux bras du même corps. En pratique, le bras gauche ignore souvent ce que fait le droit, et vice-versa. Le 26 janvier 2010, Radio-Canada a lancé tou.tv, l'un des premiers services de télé par contournement. Une manière de «Netflix des pauvres» offrant en rattrapage la plupart des émissions de Radio-Canada, certaines de Télé-Québec, de TV5, de TFO et d'autres chaînes. C'était gratuit.

Ce premier service présentait un répertoire de 2000 heures de «vieux» contenu composé de films et d'émissions de télé. Tou.tv fut un succès instantané avec des centaines de milliers de visiteurs dès les premiers mois. L'initiative donna naissance au Club illico de TVA, qui continue de prospérer, puis à une «excroissance», l'Extra, que les abonnés de tou.tv paient 7 $ par mois. Aux dernières nouvelles, l'extra avait plus de 130 000 abonnés. Mine de rien, c'est un revenu annuel de 10 millions pour le diffuseur public.

CHEZ LES ANGLOS, ON DORT AU GAZ

Pendant ce temps, bayant aux corneilles, la CBC se contentait d'un site internet traditionnel pendant que Netflix et les autres distributeurs américains par contournement grugeaient son auditoire. Bell, Rogers et Shaw «dormaient au gaz», eux aussi. En 2015, Bell se réveille et lance Crave TV. La même année, en grande pompe, Rogers et Shaw lancent SHOMI, pour fermer boutique 18 mois plus tard, après avoir perdu des millions de dollars.

L'an prochain, la CBC aura enfin son propre service de vidéo sur demande. Exactement huit ans après la SRC. Comme tou.tv, une partie du contenu sera accessible gratuitement et une autre, par abonnement. Après une si longue cogitation, fallait bien que la CBC arrive avec un petit quelque chose de neuf. Le nouveau service, qu'on nomme CBCX pour l'instant, permettra de regarder en continu (streaming) ainsi qu'en temps réel les chaînes traditionnelles de la CBC. Une intéressante innovation.

Espérons que la SRC n'attendra pas huit ans pour nous offrir la même possibilité sur tou.tv.

CE NE SONT PAS DES OISEAUX

À Paris, les fauvettes ne sont plus seulement des oiseaux. Depuis novembre 2015, ce sont aussi six petites salles de cinéma ultra modernes où chaque siège est numéroté. On choisit le sien par internet ou au guichet en achetant son billet. Délicate attention, il existe des love seats, où on peut se lover contre sa blonde, ou vice-versa!

Situé dans le 13e arrondissement, boulevard des Gobelins, on aperçoit de loin ce nouveau cinéma de Pathé-Gaumont, avec ses deux belles façades pixelisées qui présentent les films à l'affiche.

Dès l'entrée, on est aux oiseaux. Les murs et les parquets de bois rappellent ceux de la Maison symphonique de Montréal. Ils dégagent un parfum qui nous transporte comme par magie en pleine nature. Sous une grande verrière abritant un patio végétal, un comptoir accueillant remplace le guichet traditionnel. En attendant son film, on peut boire un verre dans un salon qui fait penser aux chics salons des aérogares.

Partout, l'odeur agréable du bois remplace la senteur huileuse du pop corn, une friandise inconnue dans les salles des Fauvettes. Ici, même un film aussi ordinaire que le Rodin de Jacques Doillon avec Vincent Lindon en vedette est tout à fait supportable.

TÉLÉPENSÉE DU JOUR