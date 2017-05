Lance se prépare pour le cirque

MONACO | Lance Stroll s’en vient à Montréal. Il a hâte de retrouver sa ville mais en même temps, il entre dans une nouvelle semaine d’inconnus.

«Je vais essayer très fort de rester concentré dans le processus. Ce que je veux dire, c’est que je ne peux pas avoir d’attente. Je dois m’appliquer à tout faire ce que demande une semaine de préparation pour un Grand Prix de Formule 1. C’est ça, rester dans le processus. On ne pense pas à la course, on ne pense pas aux enjeux, on se concentre sur l’étape à franchir aujourd’hui», réfléchissait-il à voix haute.

On était dans le motorhome de Williams, deux bonnes heures après la course de dimanche. Lance Stroll avait déjà donné au moins une dizaine d’entrevues aux différentes télés et surtout passé une heure en débriefing avec ses ingénieurs.

Il était fatigué mais à 18 ans, en buvant deux grands verres d’un smoothie ­protéiné, le sourire revient vite.

BIEN SE PRÉPARER

Quand même, faut toujours bien la ­poser la maudite question. Comment on se prépare à ce qui l’attend ?

«À préparer une course. Ça veut dire bien m’entraîner. Être prêt physiquement. Épaules, cou, cardio. Puis, je vais faire du simulateur pour intégrer le tracé de la piste. Je n’y ai jamais couru. Je dois la découvrir. Le reste, je sais qu’il y a beaucoup de demandes promotionnelles et médiatiques, je sais que l’horaire va être un peu fou, mais je vais faire ce que j’ai à faire point par point. En restant concentré dans le moment présent, c’est important», de répondre Stroll.

N’oubliez pas, le garçon a 18 ans. C’est comme demander à un gars du cégep de décrire la semaine qui s’en vient. Comment il se prépare, quel sera le processus...

Vous voyez le genre.

Sauf que lui n’est pas au cégep. En ­théorie, il a complété son université de la ­Formule 1 et il est en plein dans la guerre de la vitesse.

L’OPINION DE VILLENEUVE

C’est là où je diffère de l’opinion de Jacques Villeneuve. Et je ne dis pas que j’ai raison ou que lui a tort.

J’ai bien saisi que Lance Stroll est encore en apprentissage. Que non seulement il acquiert de l’expérience mais qu’il complète ses classes.

Et Villeneuve, là-dessus, est intransigeant. Il le dit sans méchanceté et sans ­jalousie. Il le dit parce que pour lui, c’est comme ça que ça doit être. La Formule 1, c’est encore plus que la LNH au hockey. Tu ne joues pas dans la Ligue nationale si tu n’es pas prêt pour la Ligue nationale. Alors, tu ne devrais pas piloter en ­Formule 1 si tu n’es pas prêt pour la F1.

Et selon lui, Lance Stroll n’était pas prêt.

UNE INQUIÉTUDE

Ce qui inquiète Villeneuve, c’est les ­autres pilotes. La F1, c’est le paddock. C’est un bien petit monde. Et les pilotes réalisent vite s’ils ont à faire avec un junior parmi eux. Quelques mots, quelques remarques, et la partie est jouée.

Ce n’est pas encore le cas. Et tout le monde sait dans le paddock que le Grand Prix de Montréal va être très difficile pour Lance Stroll. Jacques Villeneuve le sait, il est passé par là.

Et il pilotait la meilleure voiture de toute la F1, déjà auréolé d’un titre de champion en Formule Indy.

Montréal va être étouffant.

Lance Stroll va pouvoir relaxer...

après.

Du St-Hubert à Monaco

J’ai entendu l’accent québécois du monsieur qui m’interpellait. Il s’appelait Jean-François Champagne. ­Venait de Québec. Marchait en portant son sac à dos bien rempli.

Il était 7 heures et demie. La course était terminée depuis plus de trois heures mais M. Champagne avait savouré l’ambiance. Après tout, son train pour Nice ne quittait la gare qu’à 8 heures et quart. Il s’est déniché une chambre à l’Auberge de jeunesse de Nice.

Mais c’est là que l’histoire devient ­différente. Jean-François Champagne n’est pas un touriste perdu par hasard au Grand Prix de Monaco.

Photo Réjean Tremblay

«C’est mon onzième Grand Prix à ­Monaco. En tout, j’ai assisté en personne à 46 Grands Prix. Je suis allé en Australie, deux fois à Sao Paulo au Brésil et je compte aller à Kuala Lumpur la prochaine fois. On peut trouver un billet d’avion à 1200 $, ça vaut la peine», d’expliquer

M. Champagne pendant que je tirais la patte vers son train.

C’est un pur passionné de la F1.

«Moi, je travaille dans deux jobs. Dans une compagnie de transport et dans un St-Hubert, sur la rive sud de Québec. J’ai pas de femme, pas d’enfants, mon argent je le ramasse pour me payer des voyages de Formule 1», m’a-t-il expliqué.

Et que pense-t-il de la F1 cuvée 2017?

«On a enfin retrouvé la vraie Formule 1. Là, on voit les vrais pilotes. Le jeune Stroll a bien piloté cette fois. Il progresse», de dire mon vrai expert.

Il était pressé pour son train.

Pour la première fois de ma vie à ­Monaco, j’ai pensé avoir une chance de grimper dans un autobus...

Je me suis retrouvé dans le mauvais bout de la ville.