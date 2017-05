Laurent Ciman sélectionné par la Belgique

Le défenseur de l'Impact de Montréal Laurent Ciman a été sélectionné par l'équipe de la Belgique, mardi, en prévision de deux matchs amicaux qui se dérouleront la semaine prochaine.

Le vétéran de 31 ans fait partie des 27 joueurs choisis par l’entraîneur-chef Roberto Martinez pour les rencontres de lundi face à la République tchèque et du 9 juin contre l’Estonie. Par conséquent, il manquera vraisemblablement quelques affrontements de l’Impact. Celui-ci accueillera les Red Bulls de New York, samedi, avant de visiter le Sporting de Kansas City sept jours plus tard.

Depuis le début de la saison de la Major League Soccer, Ciman a disputé 10 joutes, écopant de deux cartons jaunes en 900 minutes.