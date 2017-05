Le rêve passe...

Il est trop souvent difficile pour un athlète de reconnaître qu’il est arrivé au terme de sa carrière. C’est pourtant facile à comprendre.

Pendant une période qui peut s’échelonner sur 10, 15, voire 20 ans, l’athlète vit dans un monde idéal. Il est adulé du public, vit une existence de pacha, n’a aucun souci d’argent... Comme je le dis souvent, il a bien plus peur de la fin du monde que de la fin du mois!!!

C’est une vie que certains ne ­veulent pas délaisser.

Pourtant, ils sont encore jeunes... fin trentaine ou début quarantaine. Et, surtout, ils ont toujours le goût de compétitionner, de relever le défi du calendrier exigeant d’un sport ­professionnel.

Deux exemples me viennent à ­l’esprit: Éric Gagné et Ryan Howard.

Prenons le cas de Howard.

200 M$

L’ancien des Phillies de Philadelphie a été limité, en raison de blessures, à 71 matchs et à 80 matchs lors des saisons 2012 et 2013. Et de 2012 à 2016, sa dernière campagne dans l’uniforme des Phillies, il n’a conservé qu’une seule fois une moyenne offensive supérieure à ,250. Durant les trois dernières saisons, il a frappé en moyenne 24 circuits, mais le rendement offensif, en général, laissait à désirer.

Une fois son dernier contrat écoulé avec les Phillies, Howard avait engrangé près de 200 millions en salaire en 13 saisons dans les majeures, mais il a cru bon tenter sa chance de revenir dans le baseball en acceptant un contrat des ligues ­mineures des Braves d’Atlanta.

Ces derniers l’ont libéré en mai dernier, alors qu’en 11 matchs avec la formation de Gwinnett, de la Ligue internationale, il n’a frappé que pour une moyenne de ,184 avec un circuit et cinq points produits.

Âgé de 37 ans, Howard est rentré chez lui, mais a dit qu’il n’abandonnait pas son rêve de revenir dans les majeures.

Le pari de Gagné

Le cas d’Éric Gagné n’est pas ­tellement différent.

À l’âge de 41, l’orgueil de ­Mascouche a réussi à convaincre les dirigeants de l’équipe nationale du Canada de lui faire une place et aller défendre les couleurs de son pays dans le cadre de la Classique ­mondiale.

Éric a lancé deux manches et un tiers, n’accordant aucun point sur un seul coup sûr, un but sur balles et deux retraits au bâton. Regaillardi par sa performance, il a décidé de tenter un retour dans les ligues majeures.

Et lorsqu’il n’a reçu aucune invitation d’une équipe majeure, il a cru bon d’aller lancer avec les Ducks de Long Island, de la Ligue Atlantique, un circuit indépendant.

Et avec une fiche d’aucun gain, deux échecs en cinq sorties et une moyenne de points mérités de 12,27, il a annoncé sa retraite définitive comme joueur.

Porté en triomphe

Pourtant, en 2009, après son séjour avec les Capitales de Québec, de la ligue CANAM, Éric aurait dû comprendre que ses chances de revenir aux majeures étaient pratiquement nulles.

Dans ce circuit comparable au ­niveau AA du baseball affilié, Éric n’avait pu faire mieux qu’une fiche de 6-6 en 17 sorties avec une MPM de 4,65. Et dans des conditions idéales alors que souvent, ses départs étaient ­espacés.

Mais il avait tout frais à la mémoire – sa dernière partie dans l’uniforme des Capitales – un match complet lors de la troisième rencontre de la finale contre les Tornadoes de ­Worcester. Ses coéquipiers l’avaient transporté sur leurs épaules devant une foule en délire de plus de 5000 spectateurs.

Aujourd’hui, Gagné dit qu’il n’a pas abandonné son projet de revenir dans les majeures, mais comme ­instructeur.

Souhaitons qu’il réalise son rêve, mais encore faudra-t-il qu’il accepte d’aller faire ses classes dans les ­filiales d’un club majeur.

Ne devient pas instructeur des ­lanceurs d’une équipe majeure qui veut.

Des géants au bâton

Aaron Judge n’a que 25 ans, mais déjà on le compare aux frappeurs format géant qui ont terrorisé les lanceurs au fil des années. Et avec raison, car il fait 6 pieds

7 pouces et pèse 282 livres. On pense ­notamment à Frank Howard (6 pi 7 po, 255 lb), l’ancien des Dodgers et des ­Sénateurs, qui a canonné 382 circuits tandis qu’Adam Dunn (6 pi 6 po, 285 lb) revendique 482 longues balles. Il y a aussi eu le longiligne Darryl Strawberry (6 pi 6 po,190 lb) qui a cogné 335 circuits au cours de sa carrière ainsi que Dave Winfield (6 pi 6 po, 220), qui a claqué

465 circuits au cours de sa carrière. Judge a le physique de l’emploi, mais

il est encore trop tôt pour dire qu’il ­appartient à cette classe de géants.

DeCinces dans l’embarras

L’ancien joueur étoile des Orioles et des Angels Doug DeCinces a été reconnu coupable de 14 chefs d’accusation pour délit d’initié. L’ex-joueur de troisième but aurait été informé de la vente imminente de la compagnie Advanced Medical ­Optics et aurait acheté 90 000 actions de la compagnie qu’il aurait ensuite revendues pour un profit de plus d’un million de dollars en 2009. Le jury a fait l’impasse sur 18 autres chefs d’accusation, mais l’a reconnu coupable de 14 et chacun peut entraîner une peine d’emprisonnement de 20 ans. Son avocat,

Me Ken Julian, songe à demander un nouveau procès.

Une pionnière

C’est à la suggestion d’André Lachance, le gérant de l’équipe nationale féminine de baseball du Canada, qu’une jeune femme se trouve au sein d’un club masculin. À 19 ans, Claire Eccles, originaire de Surrey, en Colombie-Britannique, est devenue la première femme à jouer dans la ligue de développement West Coast, un circuit qui regroupe les meilleurs espoirs universitaires. Elle a participé aux Jeux panaméricains et à deux championnats du monde avec l’équipe nationale du Canada. Le gérant Brad Norris-Jones, des Harbour Cats de Victoria, a retenu les services d’Eccles comme lanceuse. Selon Lachance, elle possède un excellent répertoire de lancers, dont une balle-papillon. La ligue West Coast réunit 11 clubs canadiens et américains.

Gibson a été le premier

L’ancien lanceur droitier des Cards de Saint Louis Bob Gibson a été le premier artilleur de l’histoire de la Ligue nationale à inscrire 3000 retraits au bâton. Il a aussi été le premier lanceur à remporter le trophée Cy-Young avec une équipe qui a affiché un dossier perdant. Cesar ­Geronimo a été la 3000e victime de ­Gibson le 17 juillet 1974 et ironiquement, Geronimo a aussi été la 3000e victime de Nolan Ryan. Seulement trois autres lanceurs ont atteint ce plateau plus rapidement de Gibson, qui a décroché son deuxième Cy-Young en 1970 alors que les Cards avaient eu une fiche de 76-96. Gibson avait montré un dossier de 23-7.