Mauvais match, mais une victoire

PITTSBURGH | Sidney Crosby, Patric Hornqvist et Conor Sheary ont fait un constat très juste de cette première rencontre de la finale de la Coupe Stanley. Ils ont gagné ce match, mais pas d’une belle façon.

« Ce n'était certainement pas un match parfait, mais nous avons trouvé une façon de gagner, a résumé Crosby, qui a terminé la rencontre avec deux passes. Nous savons qu'il faudra améliorer plusieurs aspects de notre jeu. Si nous gagnons un peu plus de batailles à un contre un, nous aurons plus de chances de marquer. »

« Il faut retenir une leçon de ce premier match, a renchéri Hornqvist. Nous devrons jouer beaucoup mieux. Mais nous avons marqué les gros buts. Jake (Guentzel) a fait la différence avec le but vainqueur en fin de troisième. Ce n’était pas un bon match, les Predators ont mieux joué. Ils ont travaillé plus fort que nous, mais nous avons quand même trouvé une façon de l’emporter. »

Matthew Murray a été un brin plus philosophe que ses deux coéquipiers.

« La manière dont on gagne nos matchs ne veut plus rien dire, a dit le gardien. Que l'on gagne 6 à 0 ou 1 à 0 en triple prolongation, une victoire est une victoire. On va la prendre. »

Murray a bloqué 23 des 26 tirs des Predators pour signer sa quatrième victoire depuis le début des séries. En première période, l’Ontarien a encaissé difficilement une chute de son défenseur Ron Hainsey. Il s’est relevé péniblement, mais il n’a jamais quitté la rencontre.

Aucun tir en 37 minutes

Il y a un gros zéro dans la colonne des tirs pour les Penguins en deuxième période. En troisième période, les champions en titre de la Coupe Stanley n’ont pas été plus menaçants avec seulement quatre tirs. Sans le but de Nick Bonino dans un filet désert, on parlerait de trois tirs pour les deux dernières périodes.

« Ce n'était pas comme dans les livres, a rappelé Crosby. Quand on regarde les tirs au but, il faut se dire que nous avons manqué des occasions, que nous avons raté le filet et qu'il y a eu des tirs bloqués. Sur la glace, on n'a pas senti que c'était si long, mais les statistiques ne mentent pas, donc on devra mieux travailler autour du filet. »