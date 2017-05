[PHOTO] Quand la femme de Carey Price raconte son allaitement

Après avoir été «inondée» de questions sur l’allaitement de sa fille un peu plus tôt cette semaine, la femme de Carey Price, Angela, a cru bon de s’ouvrir à ce sujet sur son site Web.

Angela raconte qu’elle a allaité sa fille durant les deux premiers mois de sa vie. Pour s'offrir une plus grande liberté, la blogueuse s'est ensuite tournée vers la bouteille, qu'elle remplissait de lait maternel.

Quand Liv était âgée de 5 mois, son poids était un peu sous la normale et Angela n’était plus capable de produire autant de lait maternel qu'auparavant. Elle s’est donc permis de lui donner, à l’occasion, du lait artificiel. C’est seulement quand Liv a eu 8 mois, et après mure réflexion, qu’Angela a commencé à lui donner des bouteilles remplies de lait commercial.

«Quand je n’avais plus la pression d’allaiter, je me suis sentie comme une nouvelle personne. Je crois que c’est la meilleure décision que j’ai prise, et de loin», a-t-elle écrit sur son blogue.

Finally got a post up about our breastfeeding journey! Hope this answers all the questions. (Link in bio) #breastfeeding #wheneverwherever #motherdaughter #nursing #babyliv 📸: @mariphotographe Une publication partagée par Angela Price (@byangelaprice) le 30 Mai 2017 à 9h24 PDT

Quand Liv a eu un an

Jusqu’à ce que Liv ait un an, Angela a alterné entre le lait maternel et le lait artificiel. Mais pour la blogueuse, une chose était sûre: lorsque Liv aurait 12 mois, elle arrêterait de l’allaiter.

«La semaine avant son anniversaire, j’ai laissé Carey et ma sœur lui donner le biberon. Elle voulait quand même se faire allaiter (elle était toujours en train de mettre ses mains sous mon gilet), mais elle se portait mieux que nous pensions... ce bébé ADORE se faire allaiter», ajoute-t-elle.

Le couple a par la suite donné graduellement du lait de vache à Liv. Pour un biberon de 8 oz, ils prenaient 1 oz de lait de vache et 7 oz de lait artificiel. Ils ont ensuite augmenté la quantité de lait de vache d’un onze par jour, jusqu’à ce que Liv boive que du lait de vache.

Enlever complètement le biberon

Le plan originel était de lui enlever le biberon lorsqu’elle boirait exclusivement du lait de vache.

«Toutefois, elle ne semble pas prête à laisser tomber la bouteille et elle refuse toujours de boire du lait dans un petit verre. Je voulais lui enlever d’un coup, mais Carey et moi ne nous entendions pas là-dessus. Nous avons donc fait un compromis. Nous ne lui enlèverons pas avant qu'elle ait 18 mois», conclut-elle son billet de blogue.