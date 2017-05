Pujols parmi les meilleurs frappeurs droitiers de l’histoire

La question se pose: qui est le meilleur frappeur droitier dans l’histoire du baseball majeur? Certains amateurs répondraient que c’est Rogers Hornsby, lequel a frappé au-delà de ,400 à trois reprises dans les années 1920. D’autres parleraient de Joe DiMaggio, Hank Aaron ou Willie Mays. Ce sont d’excellents choix, mais Albert Pujols est le meilleur que j’ai eu la chance de voir jouer.

D’ici à quelques jours, le joueur de premier but des Angels de Los Angeles (aussi utilisé comme frappeur de choix), obtiendra le 600e coup de circuit de sa carrière et, curieusement, presque personne n’en parle.

Seulement huit joueurs ont réussi à atteindre ce plateau dans l’histoire du baseball majeur. Barry Bonds est le meneur – avec un astérisque – grâce à ses 762 longues balles. Il est suivi de Aaron (755), Babe Ruth (714), Alex Rodriguez (696), Mays (660), Ken Griffey Jr. (630), Jim Thome (612) et Sammy Sosa (609).

Le Dominicain de 37 ans deviendra donc le neuvième joueur à atteindre ce plateau historique, et je trouve ça personnellement très étrange que ce ne soit pas souligné davantage dans le baseball majeur. Pourtant, Pujols n’a jamais été lié aux stéroïdes ou aux produits dopants, et il n’a jamais été impliqué dans quelconque scandale malgré qu’il ait frappé un bon nombre de ses circuits dans l’ère des stéroïdes.

Est-ce que le fait que trois de ces huit frappeurs de circuits ont triché pour atteindre ces sommets fait que nous ne regardons plus ces marques de la même façon? Sommes-nous rendus blasés par ces records? Je pense que c’est une combinaison de plusieurs facteurs.

En 17 saisons, Pujols a remporté le titre de joueur le plus utile à trois reprises. Il a également six bâtons d’argent, deux gants dorés et 10 participations au match des étoiles. Il sera élu au Temple de la renommée à sa première année d’admissibilité.

Il a passé les 11 premières saisons de sa carrière avec les Cardinals de St. Louis, où il a maintenu une moyenne au bâton de ,328 et frappé 445 circuits. Mais à la suite de la saison 2011, Pujols a accepté une offre de 254 M$ des Angels pour 10 ans. L’offre était supérieure de 50 M$ à celle des Cards.

En six saisons avec les Angels, Pujols n’a pas performé au même niveau que ses saisons avec les Cards. Il a fait le choix de prendre la meilleure offre et de se joindre à un marché secondaire de baseball. Du même coup, il s’est mis une grande partie des partisans des Cardinals à dos. Voilà pourquoi Albert Pujols frappera son 600e circuit sans tambour ni trompette.