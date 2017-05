Roland-Garros : Adil Shamasdin gagne, Daniel Nestor perd

Le Canadien Adil Shamasdin a remporté son match de premier tour en double aux Internationaux de France, mardi à Paris, tandis que son compatriote Daniel Nestor a subi la défaite d’entrée de jeu.

Jumelé à l’Argentin Andres Molteni, Shamasdin a savouré une victoire de 6-2 et 6-4 contre l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas et Facundo Bagnis, également de l’Argentine. Les vainqueurs n’ont mis que 66 minutes pour triompher, réalisant quatre bris en 10 tentatives. Ils ont dominé 61-47 au chapitre des points enlevés, voyant leurs rivaux totaliser six doubles fautes.

À l’étape suivante, Shamasdin et Molteni affronteront le Polonais Marcin Matkowski et le favori local Édouard Roger-Vasselin ou encore, le Néo-Zélandais Artem Sitak et Nicholas Monroe, des États-Unis.

Pour sa part, Nestor a encaissé un revers de 7-6 (4), 6-7 (4) et 6-3 aux côtés du Français Fabrice Martin face au Mexicain Santiago Gonzalez et à l’Américain Donald Young. Les perdants, qui étaient les 14es têtes de série, ont concédé leur service trois fois et ont gagné 99 points, comparativement à 102 pour leurs opposants.