Un 900 historique

QUÉBEC | De tous les exploits qu’a réalisés Tony Hawk au cours de sa carrière, son fameux 900 réussi aux X Games de San Francisco en 1999, demeure celui qui a le plus frappé l’imaginaire.

Il faut se remettre dans le contexte de l’époque pour comprendre. En 1999, aucun planchiste n’avait réussi deux vrilles et demie sur une demi-lune et le skateboard jouissait d’une popularité de plus en plus grandissante, notamment en raison des prouesses de Hawk.

Sa réussite à San Francisco a donc non seulement propulsé l’Américain au rang de supervedette de son sport mais l’a également fait connaître à un auditoire beaucoup plus large.

Reconnaissance mondiale

«Ça faisait presque dix ans que j’essayais de le faire et j’avais presque abandonné. De finalement comprendre comment le faire et le réussir pour la première fois pendant les X Games, c’était quelque chose d’inespéré pour moi. L’attention que j’ai reçue par la suite est également quelque chose que je n’aurais jamais cru possible. Soudainement, j’étais reconnu par des gens qui ne suivaient pas le skateboard avant. Mon 900 a été catégorisé comme un événement important dans l’histoire du sport. J’ai réalisé plusieurs manœuvres dans ma carrière dont personne ne se souciait, même la communauté du skateboard. Qu’une seule manœuvre change tout, c’était spécial.»

Un autre à 48 ans!

Depuis ce temps, 14 autres planchistes ont réussi un 900 mais cette manœuvre est toujours considérée comme la plus difficile à réaliser sur une demi-lune.

En juin 2016, soit 17 ans après sa réussite aux X Games de San Francisco, Hawk a réussi un autre 900 malgré ses 48 ans.

Accompagné de son fils Spencer, il avait mentionné «Spencer était là pour mon premier, et il était là pour mon dernier. Bye!» à la fin de la vidéo qui, à ce jour, a été vue près de 6 millions de fois sur YouTube.

Était-ce réellement son dernier? Pas si vite.

«Je ne planifie pas vraiment ça. Habituellement, ça arrive spontanément selon la rampe et la foule. Cette fois, je l’avais planifié et ç’a rendu les choses plus compliquées. Ce jour-là, je devais le faire et cette pression rendait les choses plus difficiles. Je ne sais pas, si la situation se présente à l’avenir, peut-être tenterai-je le coup une autre fois!»

Il n’y a pas de doute, les amateurs de skateboard montréalais ne demanderaient pas mieux.