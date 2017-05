Un intrigant film-performance

Oubliez le traditionnel film projeté sur écran. Avec Le temps des lilas, qui met en vedette Sylvie Moreau, on propose au spectateur une expérience où le montage et la musique sont faits en temps réel, en pleine projection publique.

Depuis quelques années, on fait grand cas de la «crise du numérique». En raison notamment de la popularité de Netflix et des cinémas maison, les salles traditionnelles de cinéma peinent à attirer les foules.

C’est dans cette optique qu’Audrey Villiard a décidé de concevoir Le temps des lilas, un film-performance dans lequel la réalisatrice joue le film sur scène en choisissant l’ordre des plans et les transitions devant le public. Les musiciens Mathieu Charbonneau et Simon Trottier (Timber Timbre) sont à ses côtés et jouent la trame sonore.