Une première finale mais sans Shea Weber

PITTSBURGH | Depuis la naissance de l’équipe en 1998-1999, les Predators n’avaient pas une riche tradition en séries. Ils n’avaient jamais été plus loin que le deuxième tour. À leur 18e saison dans la LNH, ils ont finalement atteint leur objectif.

Si P.K. Subban représente maintenant une pièce importante du casse-tête des Predators et qu’il a été un élément clé dans le long parcours en séries, les vétérans de l’équipe n’ont pas oublié Weber.

Sans même qu’on lui repose une question sur l’échange entre Marc Bergevin et David Poile, Rinne a poursuivi sa ­réponse en revenant sur ce sujet.

«Nous rêvions depuis longtemps d’une première finale, a dit le Finlandais. Nous avons réussi à y arriver avec P.K. au sein de notre équipe. Je sais que nous parlerons pour encore plusieurs années de cette transaction. Avant l’arrivée de ­Subban, Shea était notre meneur. Le Canadien et les Predators ont échangé deux joueurs étoiles. Les transactions font partie de la réalité de notre sport. Personnellement, je perdais un de mes meilleurs amis avec le départ de Shea. C’est pratiquement impossible de comparer les deux joueurs, ils sont tellement différents.»

«Oui, j’ai une pensée pour Shea, a mentionné le défenseur. On peut encore sentir sa présence au sein de l’organisation même s’il n’est plus avec nous. Il a tellement eu une grande influence sur plusieurs d’entre nous. Il a été un grand capitaine pour plusieurs saisons, il a marqué l’histoire des Predators. J’ai appris beaucoup à ses côtés, j’essayais de l’imiter. Il a été le parfait mentor pour moi à mes débuts à Nashville.»

«Je suis un grand fan de Shea Weber, a répliqué le Suédois. J’ai eu le bonheur de jouer mes premières saisons dans la LNH avec lui. Sur la glace comme en dehors, il est un leader et l’un des plus grands joueurs de l’histoire des ­Predators.

«Nous souhaitons tous voir un joueur comme lui connaître du succès, mais pour nous, cet échange fait désormais partie du passé, a-t-il continué. Nous regardons vers l’avant. Il a été un modèle et on a appris de lui parce qu’il n’a jamais pris congé pour la moindre présence sur la glace. Il travaille dur et est très constant défensivement.»