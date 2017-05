[VIDÉO] Il fracasse un nouveau record de slackline à 800 pieds d’altitude

L’athlète suisse Samuel Volery a fracassé un nouveau record mondial en parcourant pas moins de 1210 mètres sur une slackline (sangle élastique) suspendue à 800 pieds d’altitude.

Le slackline est une discipline qui s’apparente au funambulisme et qui est de plus en plus populaire chez les adeptes de sensations fortes.

Le Zurichois de 32 ans a réalisé son exploit en 74 minutes dans une vallée de Malatya en Turquie le 14 mai dernier.

Une équipe de 10 personnes ont participé au déploiement de la sangle. Deux jours ont été nécessaires, à travers de forts vents, pour trouver des points d'ancrage et aligner la corde élastique adéquatement.

L’aventurier téméraire dit s’entraîner de 10 à 15 heures par semaine sur les sangles en plus de pratiquer divers exercices pour améliorer son équilibre.

L'équilibriste dit avoir réussi sa marche en écoutant notamment la musique de Franz Ferdinand, 77 Bombay Street, 3 Doors Down et Frank Turner!