5e Soirée hommage Québecor: deux piliers à l’honneur

MONTRÉAL – Armand Vaillancourt et Claude Gauthier ont été accueillis avec des ovations à la 5e Soirée hommage Québecor, qui a réuni mercredi 400 invités du milieu des affaires et de la culture au chalet du Mont-Royal, à Montréal.

Animé avec doigté par Lucie Laurier, l’événement a souligné l’apport de ces deux piliers au rayonnement de la culture québécoise, en leur remettant chacun le Prix Hommage Québecor, assorti d’une bourse de 50 000 $.

Un peu plus tôt, Raymond Lévesque, le premier à avoir reçu cette récompense en 2005, a aussi eu droit aux applaudissements debout, avant que Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, ne raconte l’anecdote qui a mené à la mise sur pied du gala hommage.

«Un jour, un membre de la communauté artistique a dit qu’était venu le temps d’accompagner. Ce patriote s’appelle Raymond Lévesque. Et comme tant d’autres artistes qui ont participé à cette richesse qui est la nôtre, nous vous avons laissé sans le sou. Voilà donc une bonne raison de vous faire passer une belle soirée, en vous donnant un chèque de 50 000 piasses».

«Je suis ravi de me retrouver avec vous, a-t-il poursuivi, expliquant le hiatus de neuf ans depuis la précédente édition. Mais, je ne souhaitais pas voir des artistes traverser une ligne de piquetage. Il y a eu un conflit au "Journal de Montréal", qui a duré beaucoup trop longtemps. Je l’ai sur le cœur d’avoir suspendu un aussi bel événement, où l’on se remémore les hommes et les femmes qui se sont investis avec leur passion et leur talent pour façonner le Québec. (...) Nous avons toutes les raisons d’être très fiers de ce qu’ils ont accompli.»

Le sculpteur militant

Juste avant qu’Alexandre Belliard («Légendes d’un peuple») et la slameuse Amélie Prévost ne viennent à l’avant-scène, l’humoriste François Parenteau a imité l’ancien premier ministre du Québec Bernard Landry, d’ailleurs présent dans la salle, pour saluer Armand Vaillancourt.

Le sculpteur, aux œuvres aussi monumentales que les legs (3000 créations, dont «L’arbre de la rue Durocher», «Québec libre!», «L’éveil collectif»), a remercié l’assistance dans son franc-parler. «Je suis un guerrier et j’ai une tête de cochon», a-t-il dit.

«Ce que je veux le plus dans ma vie, c’est un pays qui s’appelle le Québec», a conclu l’homme qui a mis son art au service de ses causes.

«Chambres en ville»

Parmi les prestations, le numéro de «Chambres en ville» a retenu l’attention. Lucie Laurier a repris les traits de Caroline aux côtés de Pete (Francis Reddy), Gabriel (Vincent Graton), Hélène (Isabelle Cyr) et Louise (Louise Deschâtelets) pour le chansonnier Claude Gauthier, aussi comédien à ses heures.

Si ce dernier a marqué les esprits dans le film de Michel Brault «Entre la mer et l’eau douce» (1967), on se souvient autant de son personnage Charles Moreau du populaire téléroman diffusé à l’antenne de TVA, de 1989 à 1996.

L’homme aux 300 chansons, dont l’hymne «Le plus beau voyage» et «Marie-Noël», a exprimé sa reconnaissance au terme d’un tour de chant avec Paul Piché, Jérôme Charlebois, Emilie-Claire Barlow, Marie-Élaine Thibert et Yann Perreau.

Les deux créateurs rejoignent les rangs d’autres grands noms, dont les regrettés Janine Sutto et Marcel Dubé, ainsi qu’André Brassard, Gilles Vigneault, Monique Leyrac et Renée Claude, tous vus dans la vidéo d’ouverture.