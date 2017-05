Adonis doit aller vers le monde

J’espère qu’Adonis Stevenson va gagner son combat de ­championnat du monde contre Andrzej Fonfara. Parce que si jamais Fonfara battait ­Stevenson, c’est à Varsovie qu’il faudrait aller couvrir la bataille contre le gagnant du combat entre Jean Pascal et Eleider ­Alvarez.

Et aller écouter du Chopin dans la capitale de la Pologne me rendrait trop sensible pour la boxe.