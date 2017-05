Alexander Ovechkin doit s’ajuster

Après avoir laissé entendre qu’Alexander Ovechkin pourrait éventuellement être échangé, le directeur général des Capitals de Washington, Brian MacLellan, a mentionné que le Russe doit faire des ajustements afin de rester compétitif lors des prochaines années.

«Il est au début de la trentaine et il doit penser aux façons dont il peut évoluer en tant que joueur pour continuer d’avoir un impact majeur, a suggéré MacLellan, tel que cité par le réseau de télévision CSN. Le jeu est de plus en plus rapide. Il doit s’entraîner de manière différente, se concentrer davantage sur la vitesse que sur la puissance. Il doit faire des ajustements pour rester efficace.»

Ovechkin a récolté 69 points en 82 matchs avec les Capitals au cours de la récente saison. Il a ajouté huit points en 13 rencontres éliminatoires quand son équipe a été vaincue par les Penguins de Pittsburgh au deuxième tour des séries.

«Je ne lui enlèverai pas le titre de capitaine et je ne suis pas prêt à l’envoyer à une autre équipe, sauf si, peut-être, il y a une proposition pour une transaction à un moment donné», avait affirmé MacLellan plus tôt cette semaine.